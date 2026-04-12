PSCH: Invesco S&P SmallCap Health Care ETF
今日PSCH汇率已更改-0.34%。当日，交易品种以低点55.02和高点55.66进行交易。
关注Invesco S&P SmallCap Health Care ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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常见问题解答
PSCH股票今天的价格是多少？
Invesco S&P SmallCap Health Care ETF股票今天的定价为55.09。它在55.02 - 55.66范围内交易，昨天的收盘价为55.28，交易量达到50。PSCH的实时价格图表显示了这些更新。
Invesco S&P SmallCap Health Care ETF股票是否支付股息？
Invesco S&P SmallCap Health Care ETF目前的价值为55.09。股息政策取决于公司，而投资者也会关注35.12%和USD。实时查看图表以跟踪PSCH走势。
如何购买PSCH股票？
您可以以55.09的当前价格购买Invesco S&P SmallCap Health Care ETF股票。订单通常设置在55.09或55.39附近，而50和-0.47%显示市场活动。立即关注PSCH的实时图表更新。
如何投资PSCH股票？
投资Invesco S&P SmallCap Health Care ETF需要考虑年度范围39.08 - 55.66和当前价格55.09。许多人在以55.09或55.39下订单之前，会比较2.36%和。实时查看PSCH价格图表，了解每日变化。
Invesco S&P SmallCap Health Care ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Invesco S&P SmallCap Health Care ETF的最高价格是55.66。在39.08 - 55.66内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Invesco S&P SmallCap Health Care ETF的绩效。
Invesco S&P SmallCap Health Care ETF股票的最低价格是多少？
Invesco S&P SmallCap Health Care ETF（PSCH）的最低价格为39.08。将其与当前的55.09和39.08 - 55.66进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看PSCH在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
PSCH股票是什么时候拆分的？
Invesco S&P SmallCap Health Care ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、55.28和35.12%中可见。
- 前一天收盘价
- 55.28
- 开盘价
- 55.35
- 卖价
- 55.09
- 买价
- 55.39
- 最低价
- 55.02
- 最高价
- 55.66
- 交易量
- 50
- 日变化
- -0.34%
- 月变化
- 2.36%
- 6个月变化
- 28.71%
- 年变化
- 35.12%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%