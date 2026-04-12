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PSCH: Invesco S&P SmallCap Health Care ETF

55.09 USD 0.19 (0.34%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日PSCH汇率已更改-0.34%。当日，交易品种以低点55.02和高点55.66进行交易。

关注Invesco S&P SmallCap Health Care ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

PSCH新闻

常见问题解答

PSCH股票今天的价格是多少？

Invesco S&P SmallCap Health Care ETF股票今天的定价为55.09。它在55.02 - 55.66范围内交易，昨天的收盘价为55.28，交易量达到50。PSCH的实时价格图表显示了这些更新。

Invesco S&P SmallCap Health Care ETF股票是否支付股息？

Invesco S&P SmallCap Health Care ETF目前的价值为55.09。股息政策取决于公司，而投资者也会关注35.12%和USD。实时查看图表以跟踪PSCH走势。

如何购买PSCH股票？

您可以以55.09的当前价格购买Invesco S&P SmallCap Health Care ETF股票。订单通常设置在55.09或55.39附近，而50和-0.47%显示市场活动。立即关注PSCH的实时图表更新。

如何投资PSCH股票？

投资Invesco S&P SmallCap Health Care ETF需要考虑年度范围39.08 - 55.66和当前价格55.09。许多人在以55.09或55.39下订单之前，会比较2.36%和。实时查看PSCH价格图表，了解每日变化。

Invesco S&P SmallCap Health Care ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Invesco S&P SmallCap Health Care ETF的最高价格是55.66。在39.08 - 55.66内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Invesco S&P SmallCap Health Care ETF的绩效。

Invesco S&P SmallCap Health Care ETF股票的最低价格是多少？

Invesco S&P SmallCap Health Care ETF（PSCH）的最低价格为39.08。将其与当前的55.09和39.08 - 55.66进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看PSCH在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

PSCH股票是什么时候拆分的？

Invesco S&P SmallCap Health Care ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、55.28和35.12%中可见。

日范围
55.02 55.66
年范围
39.08 55.66
前一天收盘价
55.28
开盘价
55.35
卖价
55.09
买价
55.39
最低价
55.02
最高价
55.66
交易量
50
日变化
-0.34%
月变化
2.36%
6个月变化
28.71%
年变化
35.12%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%