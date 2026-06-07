КотировкиРазделы
Валюты / PSCE
Назад в Рынок акций США

PSCE: Invesco S&P SmallCap Energy ETF

59.97 USD 2.75 (4.81%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс PSCE за сегодня изменился на 4.81%. При этом минимальная цена на торгах достигала 57.71, а максимальная — 60.10.

Следите за динамикой Invesco S&P SmallCap Energy ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости PSCE

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций PSCE сегодня?

Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE) сегодня оценивается на уровне 59.97. Инструмент торгуется в пределах 57.71 - 60.10, вчерашнее закрытие составило 57.22, а торговый объем достиг 30. Всю динамику можно отследить на ценовом графике PSCE в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Invesco S&P SmallCap Energy ETF?

Invesco S&P SmallCap Energy ETF в настоящее время оценивается в 59.97. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 43.81% и USD. Отслеживайте движения PSCE на графике в реальном времени.

Как купить акции PSCE?

Вы можете купить акции Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE) по текущей цене 59.97. Ордера обычно размещаются около 59.97 или 60.27, тогда как 30 и 3.92% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения PSCE на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции PSCE?

Инвестирование в Invesco S&P SmallCap Energy ETF предполагает учет годового диапазона 40.40 - 65.02 и текущей цены 59.97. Многие сравнивают 5.99% и 5.06% перед размещением ордеров на 59.97 или 60.27. Изучайте ежедневные изменения цены PSCE на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Invesco S&P SmallCap Energy ETF?

Самая высокая цена Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE) за последний год составила 65.02. Акции заметно колебались в пределах 40.40 - 65.02, сравнение с 57.22 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Invesco S&P SmallCap Energy ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Invesco S&P SmallCap Energy ETF?

Самая низкая цена Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE) за год составила 40.40. Сравнение с текущими 59.97 и 40.40 - 65.02 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения PSCE во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций PSCE?

В прошлом Invesco S&P SmallCap Energy ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 57.22 и 43.81% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
57.71 60.10
Годовой диапазон
40.40 65.02
Предыдущее закрытие
57.22
Open
57.71
Bid
59.97
Ask
60.27
Low
57.71
High
60.10
Объем
30
Дневное изменение
4.81%
Месячное изменение
5.99%
6-месячное изменение
5.06%
Годовое изменение
43.81%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%