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PRSD: State Street Short Duration Ig Public & Private Credit ETF
Курс PRSD за сегодня изменился на -0.16%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.89, а максимальная — 24.96.
Следите за динамикой State Street Short Duration Ig Public & Private Credit ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций PRSD сегодня?
State Street Short Duration Ig Public & Private Credit ETF (PRSD) сегодня оценивается на уровне 24.91. Инструмент торгуется в пределах 24.89 - 24.96, вчерашнее закрытие составило 24.95, а торговый объем достиг 33. Всю динамику можно отследить на ценовом графике PRSD в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям State Street Short Duration Ig Public & Private Credit ETF?
State Street Short Duration Ig Public & Private Credit ETF в настоящее время оценивается в 24.91. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -0.88% и USD. Отслеживайте движения PRSD на графике в реальном времени.
Как купить акции PRSD?
Вы можете купить акции State Street Short Duration Ig Public & Private Credit ETF (PRSD) по текущей цене 24.91. Ордера обычно размещаются около 24.91 или 25.21, тогда как 33 и -0.08% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения PRSD на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции PRSD?
Инвестирование в State Street Short Duration Ig Public & Private Credit ETF предполагает учет годового диапазона 24.83 - 25.26 и текущей цены 24.91. Многие сравнивают 0.20% и -0.92% перед размещением ордеров на 24.91 или 25.21. Изучайте ежедневные изменения цены PRSD на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции State Street Short Duration Ig Public & Private Credit ETF?
Самая высокая цена State Street Short Duration Ig Public & Private Credit ETF (PRSD) за последний год составила 25.26. Акции заметно колебались в пределах 24.83 - 25.26, сравнение с 24.95 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику State Street Short Duration Ig Public & Private Credit ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции State Street Short Duration Ig Public & Private Credit ETF?
Самая низкая цена State Street Short Duration Ig Public & Private Credit ETF (PRSD) за год составила 24.83. Сравнение с текущими 24.91 и 24.83 - 25.26 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения PRSD во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций PRSD?
В прошлом State Street Short Duration Ig Public & Private Credit ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 24.95 и -0.88% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 24.95
- Open
- 24.93
- Bid
- 24.91
- Ask
- 25.21
- Low
- 24.89
- High
- 24.96
- Объем
- 33
- Дневное изменение
- -0.16%
- Месячное изменение
- 0.20%
- 6-месячное изменение
- -0.92%
- Годовое изменение
- -0.88%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%