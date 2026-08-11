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PRSD: State Street Short Duration Ig Public & Private Credit ETF

24.91 USD 0.04 (0.16%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс PRSD за сегодня изменился на -0.16%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.89, а максимальная — 24.96.

Следите за динамикой State Street Short Duration Ig Public & Private Credit ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций PRSD сегодня?

State Street Short Duration Ig Public & Private Credit ETF (PRSD) сегодня оценивается на уровне 24.91. Инструмент торгуется в пределах 24.89 - 24.96, вчерашнее закрытие составило 24.95, а торговый объем достиг 33. Всю динамику можно отследить на ценовом графике PRSD в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям State Street Short Duration Ig Public & Private Credit ETF?

State Street Short Duration Ig Public & Private Credit ETF в настоящее время оценивается в 24.91. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -0.88% и USD. Отслеживайте движения PRSD на графике в реальном времени.

Как купить акции PRSD?

Вы можете купить акции State Street Short Duration Ig Public & Private Credit ETF (PRSD) по текущей цене 24.91. Ордера обычно размещаются около 24.91 или 25.21, тогда как 33 и -0.08% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения PRSD на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции PRSD?

Инвестирование в State Street Short Duration Ig Public & Private Credit ETF предполагает учет годового диапазона 24.83 - 25.26 и текущей цены 24.91. Многие сравнивают 0.20% и -0.92% перед размещением ордеров на 24.91 или 25.21. Изучайте ежедневные изменения цены PRSD на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции State Street Short Duration Ig Public & Private Credit ETF?

Самая высокая цена State Street Short Duration Ig Public & Private Credit ETF (PRSD) за последний год составила 25.26. Акции заметно колебались в пределах 24.83 - 25.26, сравнение с 24.95 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику State Street Short Duration Ig Public & Private Credit ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции State Street Short Duration Ig Public & Private Credit ETF?

Самая низкая цена State Street Short Duration Ig Public & Private Credit ETF (PRSD) за год составила 24.83. Сравнение с текущими 24.91 и 24.83 - 25.26 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения PRSD во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций PRSD?

В прошлом State Street Short Duration Ig Public & Private Credit ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 24.95 и -0.88% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
24.89 24.96
Годовой диапазон
24.83 25.26
Предыдущее закрытие
24.95
Open
24.93
Bid
24.91
Ask
25.21
Low
24.89
High
24.96
Объем
33
Дневное изменение
-0.16%
Месячное изменение
0.20%
6-месячное изменение
-0.92%
Годовое изменение
-0.88%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%