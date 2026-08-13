State Street Short Duration Ig Public & Private Credit ETF股票今天的定价为24.94。它在24.92 - 24.94范围内交易，昨天的收盘价为24.91，交易量达到18。PRSD的实时价格图表显示了这些更新。

State Street Short Duration Ig Public & Private Credit ETF目前的价值为24.94。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-0.76%和USD。实时查看图表以跟踪PRSD走势。

您可以以24.94的当前价格购买State Street Short Duration Ig Public & Private Credit ETF股票。订单通常设置在24.94或25.24附近，而18和0.04%显示市场活动。立即关注PRSD的实时图表更新。

投资State Street Short Duration Ig Public & Private Credit ETF需要考虑年度范围24.83 - 25.26和当前价格24.94。许多人在以24.94或25.24下订单之前，会比较0.32%和。实时查看PRSD价格图表，了解每日变化。

State Street Short Duration Ig Public & Private Credit ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，State Street Short Duration Ig Public & Private Credit ETF的最高价格是25.26。在24.83 - 25.26内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪State Street Short Duration Ig Public & Private Credit ETF的绩效。