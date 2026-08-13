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PRSD: State Street Short Duration Ig Public & Private Credit ETF

24.94 USD 0.03 (0.12%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日PRSD汇率已更改0.12%。当日，交易品种以低点24.92和高点24.94进行交易。

关注State Street Short Duration Ig Public & Private Credit ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

PRSD股票今天的价格是多少？

State Street Short Duration Ig Public & Private Credit ETF股票今天的定价为24.94。它在24.92 - 24.94范围内交易，昨天的收盘价为24.91，交易量达到18。PRSD的实时价格图表显示了这些更新。

State Street Short Duration Ig Public & Private Credit ETF股票是否支付股息？

State Street Short Duration Ig Public & Private Credit ETF目前的价值为24.94。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-0.76%和USD。实时查看图表以跟踪PRSD走势。

如何购买PRSD股票？

您可以以24.94的当前价格购买State Street Short Duration Ig Public & Private Credit ETF股票。订单通常设置在24.94或25.24附近，而18和0.04%显示市场活动。立即关注PRSD的实时图表更新。

如何投资PRSD股票？

投资State Street Short Duration Ig Public & Private Credit ETF需要考虑年度范围24.83 - 25.26和当前价格24.94。许多人在以24.94或25.24下订单之前，会比较0.32%和。实时查看PRSD价格图表，了解每日变化。

State Street Short Duration Ig Public & Private Credit ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，State Street Short Duration Ig Public & Private Credit ETF的最高价格是25.26。在24.83 - 25.26内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪State Street Short Duration Ig Public & Private Credit ETF的绩效。

State Street Short Duration Ig Public & Private Credit ETF股票的最低价格是多少？

State Street Short Duration Ig Public & Private Credit ETF（PRSD）的最低价格为24.83。将其与当前的24.94和24.83 - 25.26进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看PRSD在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

PRSD股票是什么时候拆分的？

State Street Short Duration Ig Public & Private Credit ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、24.91和-0.76%中可见。

日范围
24.92 24.94
年范围
24.83 25.26
前一天收盘价
24.91
开盘价
24.93
卖价
24.94
买价
25.24
最低价
24.92
最高价
24.94
交易量
18
日变化
0.12%
月变化
0.32%
6个月变化
-0.80%
年变化
-0.76%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%