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PQNT: The 2023 ETF Series Trust - Pictet AI Enhanced International Equity ETF

22.88 USD 0.03 (0.13%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс PQNT за сегодня изменился на 0.13%. При этом минимальная цена на торгах достигала 22.88, а максимальная — 22.88.

Следите за динамикой The 2023 ETF Series Trust - Pictet AI Enhanced International Equity ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций PQNT сегодня?

The 2023 ETF Series Trust - Pictet AI Enhanced International Equity ETF (PQNT) сегодня оценивается на уровне 22.88. Инструмент торгуется в пределах 22.88 - 22.88, вчерашнее закрытие составило 22.85, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике PQNT в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям The 2023 ETF Series Trust - Pictet AI Enhanced International Equity ETF?

The 2023 ETF Series Trust - Pictet AI Enhanced International Equity ETF в настоящее время оценивается в 22.88. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 12.88% и USD. Отслеживайте движения PQNT на графике в реальном времени.

Как купить акции PQNT?

Вы можете купить акции The 2023 ETF Series Trust - Pictet AI Enhanced International Equity ETF (PQNT) по текущей цене 22.88. Ордера обычно размещаются около 22.88 или 23.18, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения PQNT на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции PQNT?

Инвестирование в The 2023 ETF Series Trust - Pictet AI Enhanced International Equity ETF предполагает учет годового диапазона 19.86 - 23.70 и текущей цены 22.88. Многие сравнивают -3.46% и 2.39% перед размещением ордеров на 22.88 или 23.18. Изучайте ежедневные изменения цены PQNT на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции The 2023 ETF Series Trust - Pictet AI Enhanced International Equity ETF?

Самая высокая цена The 2023 ETF Series Trust - Pictet AI Enhanced International Equity ETF (PQNT) за последний год составила 23.70. Акции заметно колебались в пределах 19.86 - 23.70, сравнение с 22.85 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику The 2023 ETF Series Trust - Pictet AI Enhanced International Equity ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции The 2023 ETF Series Trust - Pictet AI Enhanced International Equity ETF?

Самая низкая цена The 2023 ETF Series Trust - Pictet AI Enhanced International Equity ETF (PQNT) за год составила 19.86. Сравнение с текущими 22.88 и 19.86 - 23.70 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения PQNT во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций PQNT?

В прошлом The 2023 ETF Series Trust - Pictet AI Enhanced International Equity ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 22.85 и 12.88% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
22.88 22.88
Годовой диапазон
19.86 23.70
Предыдущее закрытие
22.85
Open
22.88
Bid
22.88
Ask
23.18
Low
22.88
High
22.88
Объем
1
Дневное изменение
0.13%
Месячное изменение
-3.46%
6-месячное изменение
2.39%
Годовое изменение
12.88%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%