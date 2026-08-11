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PQNT: The 2023 ETF Series Trust - Pictet AI Enhanced International Equity ETF
Курс PQNT за сегодня изменился на 0.13%. При этом минимальная цена на торгах достигала 22.88, а максимальная — 22.88.
Следите за динамикой The 2023 ETF Series Trust - Pictet AI Enhanced International Equity ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций PQNT сегодня?
The 2023 ETF Series Trust - Pictet AI Enhanced International Equity ETF (PQNT) сегодня оценивается на уровне 22.88. Инструмент торгуется в пределах 22.88 - 22.88, вчерашнее закрытие составило 22.85, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике PQNT в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям The 2023 ETF Series Trust - Pictet AI Enhanced International Equity ETF?
The 2023 ETF Series Trust - Pictet AI Enhanced International Equity ETF в настоящее время оценивается в 22.88. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 12.88% и USD. Отслеживайте движения PQNT на графике в реальном времени.
Как купить акции PQNT?
Вы можете купить акции The 2023 ETF Series Trust - Pictet AI Enhanced International Equity ETF (PQNT) по текущей цене 22.88. Ордера обычно размещаются около 22.88 или 23.18, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения PQNT на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции PQNT?
Инвестирование в The 2023 ETF Series Trust - Pictet AI Enhanced International Equity ETF предполагает учет годового диапазона 19.86 - 23.70 и текущей цены 22.88. Многие сравнивают -3.46% и 2.39% перед размещением ордеров на 22.88 или 23.18. Изучайте ежедневные изменения цены PQNT на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции The 2023 ETF Series Trust - Pictet AI Enhanced International Equity ETF?
Самая высокая цена The 2023 ETF Series Trust - Pictet AI Enhanced International Equity ETF (PQNT) за последний год составила 23.70. Акции заметно колебались в пределах 19.86 - 23.70, сравнение с 22.85 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику The 2023 ETF Series Trust - Pictet AI Enhanced International Equity ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции The 2023 ETF Series Trust - Pictet AI Enhanced International Equity ETF?
Самая низкая цена The 2023 ETF Series Trust - Pictet AI Enhanced International Equity ETF (PQNT) за год составила 19.86. Сравнение с текущими 22.88 и 19.86 - 23.70 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения PQNT во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций PQNT?
В прошлом The 2023 ETF Series Trust - Pictet AI Enhanced International Equity ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 22.85 и 12.88% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 22.85
- Open
- 22.88
- Bid
- 22.88
- Ask
- 23.18
- Low
- 22.88
- High
- 22.88
- Объем
- 1
- Дневное изменение
- 0.13%
- Месячное изменение
- -3.46%
- 6-месячное изменение
- 2.39%
- Годовое изменение
- 12.88%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%