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PQNT: The 2023 ETF Series Trust - Pictet AI Enhanced International Equity ETF

22.88 USD 0.03 (0.13%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日PQNT汇率已更改0.13%。当日，交易品种以低点22.88和高点22.88进行交易。

关注The 2023 ETF Series Trust - Pictet AI Enhanced International Equity ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

PQNT股票今天的价格是多少？

The 2023 ETF Series Trust - Pictet AI Enhanced International Equity ETF股票今天的定价为22.88。它在22.88 - 22.88范围内交易，昨天的收盘价为22.85，交易量达到1。PQNT的实时价格图表显示了这些更新。

The 2023 ETF Series Trust - Pictet AI Enhanced International Equity ETF股票是否支付股息？

The 2023 ETF Series Trust - Pictet AI Enhanced International Equity ETF目前的价值为22.88。股息政策取决于公司，而投资者也会关注12.88%和USD。实时查看图表以跟踪PQNT走势。

如何购买PQNT股票？

您可以以22.88的当前价格购买The 2023 ETF Series Trust - Pictet AI Enhanced International Equity ETF股票。订单通常设置在22.88或23.18附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注PQNT的实时图表更新。

如何投资PQNT股票？

投资The 2023 ETF Series Trust - Pictet AI Enhanced International Equity ETF需要考虑年度范围19.86 - 23.75和当前价格22.88。许多人在以22.88或23.18下订单之前，会比较-3.46%和。实时查看PQNT价格图表，了解每日变化。

The 2023 ETF Series Trust - Pictet AI Enhanced International Equity ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，The 2023 ETF Series Trust - Pictet AI Enhanced International Equity ETF的最高价格是23.75。在19.86 - 23.75内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪The 2023 ETF Series Trust - Pictet AI Enhanced International Equity ETF的绩效。

The 2023 ETF Series Trust - Pictet AI Enhanced International Equity ETF股票的最低价格是多少？

The 2023 ETF Series Trust - Pictet AI Enhanced International Equity ETF（PQNT）的最低价格为19.86。将其与当前的22.88和19.86 - 23.75进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看PQNT在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

PQNT股票是什么时候拆分的？

The 2023 ETF Series Trust - Pictet AI Enhanced International Equity ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、22.85和12.88%中可见。

日范围
22.88 22.88
年范围
19.86 23.75
前一天收盘价
22.85
开盘价
22.88
卖价
22.88
买价
23.18
最低价
22.88
最高价
22.88
交易量
1
日变化
0.13%
月变化
-3.46%
6个月变化
2.39%
年变化
12.88%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%