PQNT: The 2023 ETF Series Trust - Pictet AI Enhanced International Equity ETF
今日PQNT汇率已更改0.13%。当日，交易品种以低点22.88和高点22.88进行交易。
关注The 2023 ETF Series Trust - Pictet AI Enhanced International Equity ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- H1
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- D1
- W1
- MN
常见问题解答
PQNT股票今天的价格是多少？
The 2023 ETF Series Trust - Pictet AI Enhanced International Equity ETF股票今天的定价为22.88。它在22.88 - 22.88范围内交易，昨天的收盘价为22.85，交易量达到1。PQNT的实时价格图表显示了这些更新。
The 2023 ETF Series Trust - Pictet AI Enhanced International Equity ETF股票是否支付股息？
The 2023 ETF Series Trust - Pictet AI Enhanced International Equity ETF目前的价值为22.88。股息政策取决于公司，而投资者也会关注12.88%和USD。实时查看图表以跟踪PQNT走势。
如何购买PQNT股票？
您可以以22.88的当前价格购买The 2023 ETF Series Trust - Pictet AI Enhanced International Equity ETF股票。订单通常设置在22.88或23.18附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注PQNT的实时图表更新。
如何投资PQNT股票？
投资The 2023 ETF Series Trust - Pictet AI Enhanced International Equity ETF需要考虑年度范围19.86 - 23.75和当前价格22.88。许多人在以22.88或23.18下订单之前，会比较-3.46%和。实时查看PQNT价格图表，了解每日变化。
The 2023 ETF Series Trust - Pictet AI Enhanced International Equity ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，The 2023 ETF Series Trust - Pictet AI Enhanced International Equity ETF的最高价格是23.75。在19.86 - 23.75内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪The 2023 ETF Series Trust - Pictet AI Enhanced International Equity ETF的绩效。
The 2023 ETF Series Trust - Pictet AI Enhanced International Equity ETF股票的最低价格是多少？
The 2023 ETF Series Trust - Pictet AI Enhanced International Equity ETF（PQNT）的最低价格为19.86。将其与当前的22.88和19.86 - 23.75进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看PQNT在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
PQNT股票是什么时候拆分的？
The 2023 ETF Series Trust - Pictet AI Enhanced International Equity ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、22.85和12.88%中可见。
- 前一天收盘价
- 22.85
- 开盘价
- 22.88
- 卖价
- 22.88
- 买价
- 23.18
- 最低价
- 22.88
- 最高价
- 22.88
- 交易量
- 1
- 日变化
- 0.13%
- 月变化
- -3.46%
- 6个月变化
- 2.39%
- 年变化
- 12.88%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%