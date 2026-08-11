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POCT: Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - October

47.22 USD 0.03 (0.06%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс POCT за сегодня изменился на 0.06%. При этом минимальная цена на торгах достигала 47.21, а максимальная — 47.37.

Следите за динамикой Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - October. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций POCT сегодня?

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - October (POCT) сегодня оценивается на уровне 47.22. Инструмент торгуется в пределах 47.21 - 47.37, вчерашнее закрытие составило 47.19, а торговый объем достиг 55. Всю динамику можно отследить на ценовом графике POCT в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - October?

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - October в настоящее время оценивается в 47.22. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 11.50% и USD. Отслеживайте движения POCT на графике в реальном времени.

Как купить акции POCT?

Вы можете купить акции Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - October (POCT) по текущей цене 47.22. Ордера обычно размещаются около 47.22 или 47.52, тогда как 55 и -0.32% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения POCT на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции POCT?

Инвестирование в Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - October предполагает учет годового диапазона 42.21 - 47.37 и текущей цены 47.22. Многие сравнивают 0.77% и 7.00% перед размещением ордеров на 47.22 или 47.52. Изучайте ежедневные изменения цены POCT на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - October?

Самая высокая цена Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - October (POCT) за последний год составила 47.37. Акции заметно колебались в пределах 42.21 - 47.37, сравнение с 47.19 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - October на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - October?

Самая низкая цена Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - October (POCT) за год составила 42.21. Сравнение с текущими 47.22 и 42.21 - 47.37 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения POCT во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций POCT?

В прошлом Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - October проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 47.19 и 11.50% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
47.21 47.37
Годовой диапазон
42.21 47.37
Предыдущее закрытие
47.19
Open
47.37
Bid
47.22
Ask
47.52
Low
47.21
High
47.37
Объем
55
Дневное изменение
0.06%
Месячное изменение
0.77%
6-месячное изменение
7.00%
Годовое изменение
11.50%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%