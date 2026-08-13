报价部分
货币 / POCT
回到股票

POCT: Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - October

47.20 USD 0.02 (0.04%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日POCT汇率已更改-0.04%。当日，交易品种以低点47.19和高点47.25进行交易。

关注Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - October动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

POCT股票今天的价格是多少？

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - October股票今天的定价为47.20。它在47.19 - 47.25范围内交易，昨天的收盘价为47.22，交易量达到71。POCT的实时价格图表显示了这些更新。

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - October股票是否支付股息？

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - October目前的价值为47.20。股息政策取决于公司，而投资者也会关注11.45%和USD。实时查看图表以跟踪POCT走势。

如何购买POCT股票？

您可以以47.20的当前价格购买Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - October股票。订单通常设置在47.20或47.50附近，而71和-0.11%显示市场活动。立即关注POCT的实时图表更新。

如何投资POCT股票？

投资Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - October需要考虑年度范围42.21 - 47.37和当前价格47.20。许多人在以47.20或47.50下订单之前，会比较0.73%和。实时查看POCT价格图表，了解每日变化。

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - October股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - October的最高价格是47.37。在42.21 - 47.37内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - October的绩效。

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - October股票的最低价格是多少？

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - October（POCT）的最低价格为42.21。将其与当前的47.20和42.21 - 47.37进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看POCT在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

POCT股票是什么时候拆分的？

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - October历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、47.22和11.45%中可见。

日范围
47.19 47.25
年范围
42.21 47.37
前一天收盘价
47.22
开盘价
47.25
卖价
47.20
买价
47.50
最低价
47.19
最高价
47.25
交易量
71
日变化
-0.04%
月变化
0.73%
6个月变化
6.96%
年变化
11.45%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%