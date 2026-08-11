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PMMF: iShares Prime Money Market ETF
Курс PMMF за сегодня изменился на 0.04%. При этом минимальная цена на торгах достигала 100.31, а максимальная — 100.33.
Следите за динамикой iShares Prime Money Market ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций PMMF сегодня?
iShares Prime Money Market ETF (PMMF) сегодня оценивается на уровне 100.33. Инструмент торгуется в пределах 100.31 - 100.33, вчерашнее закрытие составило 100.29, а торговый объем достиг 189. Всю динамику можно отследить на ценовом графике PMMF в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares Prime Money Market ETF?
iShares Prime Money Market ETF в настоящее время оценивается в 100.33. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -0.10% и USD. Отслеживайте движения PMMF на графике в реальном времени.
Как купить акции PMMF?
Вы можете купить акции iShares Prime Money Market ETF (PMMF) по текущей цене 100.33. Ордера обычно размещаются около 100.33 или 100.63, тогда как 189 и 0.02% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения PMMF на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции PMMF?
Инвестирование в iShares Prime Money Market ETF предполагает учет годового диапазона 100.24 - 100.52 и текущей цены 100.33. Многие сравнивают 0.02% и 0.06% перед размещением ордеров на 100.33 или 100.63. Изучайте ежедневные изменения цены PMMF на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции iShares Prime Money Market ETF?
Самая высокая цена iShares Prime Money Market ETF (PMMF) за последний год составила 100.52. Акции заметно колебались в пределах 100.24 - 100.52, сравнение с 100.29 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares Prime Money Market ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции iShares Prime Money Market ETF?
Самая низкая цена iShares Prime Money Market ETF (PMMF) за год составила 100.24. Сравнение с текущими 100.33 и 100.24 - 100.52 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения PMMF во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций PMMF?
В прошлом iShares Prime Money Market ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 100.29 и -0.10% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 100.29
- Open
- 100.31
- Bid
- 100.33
- Ask
- 100.63
- Low
- 100.31
- High
- 100.33
- Объем
- 189
- Дневное изменение
- 0.04%
- Месячное изменение
- 0.02%
- 6-месячное изменение
- 0.06%
- Годовое изменение
- -0.10%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%