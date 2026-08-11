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PMMF: iShares Prime Money Market ETF

100.33 USD 0.04 (0.04%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс PMMF за сегодня изменился на 0.04%. При этом минимальная цена на торгах достигала 100.31, а максимальная — 100.33.

Следите за динамикой iShares Prime Money Market ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций PMMF сегодня?

iShares Prime Money Market ETF (PMMF) сегодня оценивается на уровне 100.33. Инструмент торгуется в пределах 100.31 - 100.33, вчерашнее закрытие составило 100.29, а торговый объем достиг 189. Всю динамику можно отследить на ценовом графике PMMF в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares Prime Money Market ETF?

iShares Prime Money Market ETF в настоящее время оценивается в 100.33. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -0.10% и USD. Отслеживайте движения PMMF на графике в реальном времени.

Как купить акции PMMF?

Вы можете купить акции iShares Prime Money Market ETF (PMMF) по текущей цене 100.33. Ордера обычно размещаются около 100.33 или 100.63, тогда как 189 и 0.02% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения PMMF на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции PMMF?

Инвестирование в iShares Prime Money Market ETF предполагает учет годового диапазона 100.24 - 100.52 и текущей цены 100.33. Многие сравнивают 0.02% и 0.06% перед размещением ордеров на 100.33 или 100.63. Изучайте ежедневные изменения цены PMMF на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции iShares Prime Money Market ETF?

Самая высокая цена iShares Prime Money Market ETF (PMMF) за последний год составила 100.52. Акции заметно колебались в пределах 100.24 - 100.52, сравнение с 100.29 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares Prime Money Market ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции iShares Prime Money Market ETF?

Самая низкая цена iShares Prime Money Market ETF (PMMF) за год составила 100.24. Сравнение с текущими 100.33 и 100.24 - 100.52 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения PMMF во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций PMMF?

В прошлом iShares Prime Money Market ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 100.29 и -0.10% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
100.31 100.33
Годовой диапазон
100.24 100.52
Предыдущее закрытие
100.29
Open
100.31
Bid
100.33
Ask
100.63
Low
100.31
High
100.33
Объем
189
Дневное изменение
0.04%
Месячное изменение
0.02%
6-месячное изменение
0.06%
Годовое изменение
-0.10%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%