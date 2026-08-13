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PMMF: iShares Prime Money Market ETF

100.32 USD 0.01 (0.01%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日PMMF汇率已更改-0.01%。当日，交易品种以低点100.32和高点100.34进行交易。

关注iShares Prime Money Market ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

PMMF股票今天的价格是多少？

iShares Prime Money Market ETF股票今天的定价为100.32。它在100.32 - 100.34范围内交易，昨天的收盘价为100.33，交易量达到112。PMMF的实时价格图表显示了这些更新。

iShares Prime Money Market ETF股票是否支付股息？

iShares Prime Money Market ETF目前的价值为100.32。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-0.11%和USD。实时查看图表以跟踪PMMF走势。

如何购买PMMF股票？

您可以以100.32的当前价格购买iShares Prime Money Market ETF股票。订单通常设置在100.32或100.62附近，而112和-0.01%显示市场活动。立即关注PMMF的实时图表更新。

如何投资PMMF股票？

投资iShares Prime Money Market ETF需要考虑年度范围100.24 - 100.52和当前价格100.32。许多人在以100.32或100.62下订单之前，会比较0.01%和。实时查看PMMF价格图表，了解每日变化。

iShares Prime Money Market ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，iShares Prime Money Market ETF的最高价格是100.52。在100.24 - 100.52内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares Prime Money Market ETF的绩效。

iShares Prime Money Market ETF股票的最低价格是多少？

iShares Prime Money Market ETF（PMMF）的最低价格为100.24。将其与当前的100.32和100.24 - 100.52进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看PMMF在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

PMMF股票是什么时候拆分的？

iShares Prime Money Market ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、100.33和-0.11%中可见。

日范围
100.32 100.34
年范围
100.24 100.52
前一天收盘价
100.33
开盘价
100.33
卖价
100.32
买价
100.62
最低价
100.32
最高价
100.34
交易量
112
日变化
-0.01%
月变化
0.01%
6个月变化
0.05%
年变化
-0.11%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%