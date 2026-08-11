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PMIO: PGIM Municipal Income Opportunities ETF

50.40 USD 0.00 (0.00%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс PMIO за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 50.40, а максимальная — 50.45.

Следите за динамикой PGIM Municipal Income Opportunities ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций PMIO сегодня?

PGIM Municipal Income Opportunities ETF (PMIO) сегодня оценивается на уровне 50.40. Инструмент торгуется в пределах 50.40 - 50.45, вчерашнее закрытие составило 50.40, а торговый объем достиг 3. Всю динамику можно отследить на ценовом графике PMIO в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям PGIM Municipal Income Opportunities ETF?

PGIM Municipal Income Opportunities ETF в настоящее время оценивается в 50.40. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -2.33% и USD. Отслеживайте движения PMIO на графике в реальном времени.

Как купить акции PMIO?

Вы можете купить акции PGIM Municipal Income Opportunities ETF (PMIO) по текущей цене 50.40. Ордера обычно размещаются около 50.40 или 50.70, тогда как 3 и -0.10% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения PMIO на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции PMIO?

Инвестирование в PGIM Municipal Income Opportunities ETF предполагает учет годового диапазона 50.21 - 51.85 и текущей цены 50.40. Многие сравнивают 0.28% и -2.31% перед размещением ордеров на 50.40 или 50.70. Изучайте ежедневные изменения цены PMIO на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции PGIM Municipal Income Opportunities ETF?

Самая высокая цена PGIM Municipal Income Opportunities ETF (PMIO) за последний год составила 51.85. Акции заметно колебались в пределах 50.21 - 51.85, сравнение с 50.40 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику PGIM Municipal Income Opportunities ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции PGIM Municipal Income Opportunities ETF?

Самая низкая цена PGIM Municipal Income Opportunities ETF (PMIO) за год составила 50.21. Сравнение с текущими 50.40 и 50.21 - 51.85 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения PMIO во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций PMIO?

В прошлом PGIM Municipal Income Opportunities ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 50.40 и -2.33% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
50.40 50.45
Годовой диапазон
50.21 51.85
Предыдущее закрытие
50.40
Open
50.45
Bid
50.40
Ask
50.70
Low
50.40
High
50.45
Объем
3
Дневное изменение
0.00%
Месячное изменение
0.28%
6-месячное изменение
-2.31%
Годовое изменение
-2.33%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%