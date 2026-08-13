PMIO: PGIM Municipal Income Opportunities ETF
今日PMIO汇率已更改0.20%。当日，交易品种以低点50.46和高点50.50进行交易。
关注PGIM Municipal Income Opportunities ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
PMIO股票今天的价格是多少？
PGIM Municipal Income Opportunities ETF股票今天的定价为50.50。它在50.46 - 50.50范围内交易，昨天的收盘价为50.40，交易量达到3。PMIO的实时价格图表显示了这些更新。
PGIM Municipal Income Opportunities ETF股票是否支付股息？
PGIM Municipal Income Opportunities ETF目前的价值为50.50。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-2.13%和USD。实时查看图表以跟踪PMIO走势。
如何购买PMIO股票？
您可以以50.50的当前价格购买PGIM Municipal Income Opportunities ETF股票。订单通常设置在50.50或50.80附近，而3和0.08%显示市场活动。立即关注PMIO的实时图表更新。
如何投资PMIO股票？
投资PGIM Municipal Income Opportunities ETF需要考虑年度范围50.21 - 51.85和当前价格50.50。许多人在以50.50或50.80下订单之前，会比较0.48%和。实时查看PMIO价格图表，了解每日变化。
PGIM Municipal Income Opportunities ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，PGIM Municipal Income Opportunities ETF的最高价格是51.85。在50.21 - 51.85内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪PGIM Municipal Income Opportunities ETF的绩效。
PGIM Municipal Income Opportunities ETF股票的最低价格是多少？
PGIM Municipal Income Opportunities ETF（PMIO）的最低价格为50.21。将其与当前的50.50和50.21 - 51.85进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看PMIO在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
PMIO股票是什么时候拆分的？
PGIM Municipal Income Opportunities ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、50.40和-2.13%中可见。
- 前一天收盘价
- 50.40
- 开盘价
- 50.46
- 卖价
- 50.50
- 买价
- 50.80
- 最低价
- 50.46
- 最高价
- 50.50
- 交易量
- 3
- 日变化
- 0.20%
- 月变化
- 0.48%
- 6个月变化
- -2.11%
- 年变化
- -2.13%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%