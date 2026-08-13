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PMIO: PGIM Municipal Income Opportunities ETF

50.50 USD 0.10 (0.20%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日PMIO汇率已更改0.20%。当日，交易品种以低点50.46和高点50.50进行交易。

关注PGIM Municipal Income Opportunities ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

PMIO股票今天的价格是多少？

PGIM Municipal Income Opportunities ETF股票今天的定价为50.50。它在50.46 - 50.50范围内交易，昨天的收盘价为50.40，交易量达到3。PMIO的实时价格图表显示了这些更新。

PGIM Municipal Income Opportunities ETF股票是否支付股息？

PGIM Municipal Income Opportunities ETF目前的价值为50.50。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-2.13%和USD。实时查看图表以跟踪PMIO走势。

如何购买PMIO股票？

您可以以50.50的当前价格购买PGIM Municipal Income Opportunities ETF股票。订单通常设置在50.50或50.80附近，而3和0.08%显示市场活动。立即关注PMIO的实时图表更新。

如何投资PMIO股票？

投资PGIM Municipal Income Opportunities ETF需要考虑年度范围50.21 - 51.85和当前价格50.50。许多人在以50.50或50.80下订单之前，会比较0.48%和。实时查看PMIO价格图表，了解每日变化。

PGIM Municipal Income Opportunities ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，PGIM Municipal Income Opportunities ETF的最高价格是51.85。在50.21 - 51.85内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪PGIM Municipal Income Opportunities ETF的绩效。

PGIM Municipal Income Opportunities ETF股票的最低价格是多少？

PGIM Municipal Income Opportunities ETF（PMIO）的最低价格为50.21。将其与当前的50.50和50.21 - 51.85进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看PMIO在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

PMIO股票是什么时候拆分的？

PGIM Municipal Income Opportunities ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、50.40和-2.13%中可见。

日范围
50.46 50.50
年范围
50.21 51.85
前一天收盘价
50.40
开盘价
50.46
卖价
50.50
买价
50.80
最低价
50.46
最高价
50.50
交易量
3
日变化
0.20%
月变化
0.48%
6个月变化
-2.11%
年变化
-2.13%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%