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PMAR: Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - March

48.56 USD 0.05 (0.10%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс PMAR за сегодня изменился на -0.10%. При этом минимальная цена на торгах достигала 48.54, а максимальная — 48.73.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций PMAR сегодня?

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - March (PMAR) сегодня оценивается на уровне 48.56. Инструмент торгуется в пределах 48.54 - 48.73, вчерашнее закрытие составило 48.61, а торговый объем достиг 42. Всю динамику можно отследить на ценовом графике PMAR в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - March?

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - March в настоящее время оценивается в 48.56. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 12.64% и USD. Отслеживайте движения PMAR на графике в реальном времени.

Как купить акции PMAR?

Вы можете купить акции Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - March (PMAR) по текущей цене 48.56. Ордера обычно размещаются около 48.56 или 48.86, тогда как 42 и -0.25% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения PMAR на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции PMAR?

Инвестирование в Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - March предполагает учет годового диапазона 43.02 - 48.73 и текущей цены 48.56. Многие сравнивают 0.66% и 6.68% перед размещением ордеров на 48.56 или 48.86. Изучайте ежедневные изменения цены PMAR на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - March?

Самая высокая цена Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - March (PMAR) за последний год составила 48.73. Акции заметно колебались в пределах 43.02 - 48.73, сравнение с 48.61 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - March на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - March?

Самая низкая цена Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - March (PMAR) за год составила 43.02. Сравнение с текущими 48.56 и 43.02 - 48.73 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения PMAR во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций PMAR?

В прошлом Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - March проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 48.61 и 12.64% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
48.54 48.73
Годовой диапазон
43.02 48.73
Предыдущее закрытие
48.61
Open
48.68
Bid
48.56
Ask
48.86
Low
48.54
High
48.73
Объем
42
Дневное изменение
-0.10%
Месячное изменение
0.66%
6-месячное изменение
6.68%
Годовое изменение
12.64%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%