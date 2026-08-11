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PMAR: Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - March
Курс PMAR за сегодня изменился на -0.10%. При этом минимальная цена на торгах достигала 48.54, а максимальная — 48.73.
Следите за динамикой Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - March. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
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- M15
- M30
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций PMAR сегодня?
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - March (PMAR) сегодня оценивается на уровне 48.56. Инструмент торгуется в пределах 48.54 - 48.73, вчерашнее закрытие составило 48.61, а торговый объем достиг 42. Всю динамику можно отследить на ценовом графике PMAR в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - March?
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - March в настоящее время оценивается в 48.56. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 12.64% и USD. Отслеживайте движения PMAR на графике в реальном времени.
Как купить акции PMAR?
Вы можете купить акции Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - March (PMAR) по текущей цене 48.56. Ордера обычно размещаются около 48.56 или 48.86, тогда как 42 и -0.25% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения PMAR на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции PMAR?
Инвестирование в Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - March предполагает учет годового диапазона 43.02 - 48.73 и текущей цены 48.56. Многие сравнивают 0.66% и 6.68% перед размещением ордеров на 48.56 или 48.86. Изучайте ежедневные изменения цены PMAR на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - March?
Самая высокая цена Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - March (PMAR) за последний год составила 48.73. Акции заметно колебались в пределах 43.02 - 48.73, сравнение с 48.61 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - March на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - March?
Самая низкая цена Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - March (PMAR) за год составила 43.02. Сравнение с текущими 48.56 и 43.02 - 48.73 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения PMAR во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций PMAR?
В прошлом Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - March проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 48.61 и 12.64% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 48.61
- Open
- 48.68
- Bid
- 48.56
- Ask
- 48.86
- Low
- 48.54
- High
- 48.73
- Объем
- 42
- Дневное изменение
- -0.10%
- Месячное изменение
- 0.66%
- 6-месячное изменение
- 6.68%
- Годовое изменение
- 12.64%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%