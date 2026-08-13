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PMAR: Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - March

48.53 USD 0.03 (0.06%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日PMAR汇率已更改-0.06%。当日，交易品种以低点48.53和高点48.62进行交易。

关注Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - March动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

PMAR股票今天的价格是多少？

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - March股票今天的定价为48.53。它在48.53 - 48.62范围内交易，昨天的收盘价为48.56，交易量达到19。PMAR的实时价格图表显示了这些更新。

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - March股票是否支付股息？

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - March目前的价值为48.53。股息政策取决于公司，而投资者也会关注12.57%和USD。实时查看图表以跟踪PMAR走势。

如何购买PMAR股票？

您可以以48.53的当前价格购买Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - March股票。订单通常设置在48.53或48.83附近，而19和-0.19%显示市场活动。立即关注PMAR的实时图表更新。

如何投资PMAR股票？

投资Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - March需要考虑年度范围43.02 - 48.73和当前价格48.53。许多人在以48.53或48.83下订单之前，会比较0.60%和。实时查看PMAR价格图表，了解每日变化。

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - March股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - March的最高价格是48.73。在43.02 - 48.73内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - March的绩效。

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - March股票的最低价格是多少？

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - March（PMAR）的最低价格为43.02。将其与当前的48.53和43.02 - 48.73进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看PMAR在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

PMAR股票是什么时候拆分的？

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - March历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、48.56和12.57%中可见。

日范围
48.53 48.62
年范围
43.02 48.73
前一天收盘价
48.56
开盘价
48.62
卖价
48.53
买价
48.83
最低价
48.53
最高价
48.62
交易量
19
日变化
-0.06%
月变化
0.60%
6个月变化
6.61%
年变化
12.57%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%