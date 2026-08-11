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PLYX: Polaryx Therapeutics Inc
Курс PLYX за сегодня изменился на -6.19%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.00, а максимальная — 2.29.
Следите за динамикой Polaryx Therapeutics Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
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- H1
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- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций PLYX сегодня?
Polaryx Therapeutics Inc (PLYX) сегодня оценивается на уровне 2.12. Инструмент торгуется в пределах 2.00 - 2.29, вчерашнее закрытие составило 2.26, а торговый объем достиг 186. Всю динамику можно отследить на ценовом графике PLYX в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Polaryx Therapeutics Inc?
Polaryx Therapeutics Inc в настоящее время оценивается в 2.12. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -95.29% и USD. Отслеживайте движения PLYX на графике в реальном времени.
Как купить акции PLYX?
Вы можете купить акции Polaryx Therapeutics Inc (PLYX) по текущей цене 2.12. Ордера обычно размещаются около 2.12 или 2.42, тогда как 186 и -7.42% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения PLYX на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции PLYX?
Инвестирование в Polaryx Therapeutics Inc предполагает учет годового диапазона 1.87 - 48.91 и текущей цены 2.12. Многие сравнивают -9.40% и -32.48% перед размещением ордеров на 2.12 или 2.42. Изучайте ежедневные изменения цены PLYX на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Polaryx Therapeutics Inc?
Самая высокая цена Polaryx Therapeutics Inc (PLYX) за последний год составила 48.91. Акции заметно колебались в пределах 1.87 - 48.91, сравнение с 2.26 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Polaryx Therapeutics Inc на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Polaryx Therapeutics Inc?
Самая низкая цена Polaryx Therapeutics Inc (PLYX) за год составила 1.87. Сравнение с текущими 2.12 и 1.87 - 48.91 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения PLYX во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций PLYX?
В прошлом Polaryx Therapeutics Inc проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 2.26 и -95.29% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 2.26
- Open
- 2.29
- Bid
- 2.12
- Ask
- 2.42
- Low
- 2.00
- High
- 2.29
- Объем
- 186
- Дневное изменение
- -6.19%
- Месячное изменение
- -9.40%
- 6-месячное изменение
- -32.48%
- Годовое изменение
- -95.29%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%