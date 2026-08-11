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PLYX: Polaryx Therapeutics Inc

2.12 USD 0.14 (6.19%)
Сектор: Другие символы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс PLYX за сегодня изменился на -6.19%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.00, а максимальная — 2.29.

Следите за динамикой Polaryx Therapeutics Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций PLYX сегодня?

Polaryx Therapeutics Inc (PLYX) сегодня оценивается на уровне 2.12. Инструмент торгуется в пределах 2.00 - 2.29, вчерашнее закрытие составило 2.26, а торговый объем достиг 186. Всю динамику можно отследить на ценовом графике PLYX в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Polaryx Therapeutics Inc?

Polaryx Therapeutics Inc в настоящее время оценивается в 2.12. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -95.29% и USD. Отслеживайте движения PLYX на графике в реальном времени.

Как купить акции PLYX?

Вы можете купить акции Polaryx Therapeutics Inc (PLYX) по текущей цене 2.12. Ордера обычно размещаются около 2.12 или 2.42, тогда как 186 и -7.42% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения PLYX на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции PLYX?

Инвестирование в Polaryx Therapeutics Inc предполагает учет годового диапазона 1.87 - 48.91 и текущей цены 2.12. Многие сравнивают -9.40% и -32.48% перед размещением ордеров на 2.12 или 2.42. Изучайте ежедневные изменения цены PLYX на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Polaryx Therapeutics Inc?

Самая высокая цена Polaryx Therapeutics Inc (PLYX) за последний год составила 48.91. Акции заметно колебались в пределах 1.87 - 48.91, сравнение с 2.26 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Polaryx Therapeutics Inc на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Polaryx Therapeutics Inc?

Самая низкая цена Polaryx Therapeutics Inc (PLYX) за год составила 1.87. Сравнение с текущими 2.12 и 1.87 - 48.91 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения PLYX во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций PLYX?

В прошлом Polaryx Therapeutics Inc проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 2.26 и -95.29% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
2.00 2.29
Годовой диапазон
1.87 48.91
Предыдущее закрытие
2.26
Open
2.29
Bid
2.12
Ask
2.42
Low
2.00
High
2.29
Объем
186
Дневное изменение
-6.19%
Месячное изменение
-9.40%
6-месячное изменение
-32.48%
Годовое изменение
-95.29%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%