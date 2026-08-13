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PLYX: Polaryx Therapeutics Inc

2.20 USD 0.08 (3.77%)
版块: 其他交易品种 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日PLYX汇率已更改3.77%。当日，交易品种以低点2.03和高点2.20进行交易。

关注Polaryx Therapeutics Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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常见问题解答

PLYX股票今天的价格是多少？

Polaryx Therapeutics Inc股票今天的定价为2.20。它在2.03 - 2.20范围内交易，昨天的收盘价为2.12，交易量达到93。PLYX的实时价格图表显示了这些更新。

Polaryx Therapeutics Inc股票是否支付股息？

Polaryx Therapeutics Inc目前的价值为2.20。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-95.11%和USD。实时查看图表以跟踪PLYX走势。

如何购买PLYX股票？

您可以以2.20的当前价格购买Polaryx Therapeutics Inc股票。订单通常设置在2.20或2.50附近，而93和3.77%显示市场活动。立即关注PLYX的实时图表更新。

如何投资PLYX股票？

投资Polaryx Therapeutics Inc需要考虑年度范围1.87 - 48.91和当前价格2.20。许多人在以2.20或2.50下订单之前，会比较-5.98%和。实时查看PLYX价格图表，了解每日变化。

Polaryx Therapeutics Inc股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Polaryx Therapeutics Inc的最高价格是48.91。在1.87 - 48.91内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Polaryx Therapeutics Inc的绩效。

Polaryx Therapeutics Inc股票的最低价格是多少？

Polaryx Therapeutics Inc（PLYX）的最低价格为1.87。将其与当前的2.20和1.87 - 48.91进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看PLYX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

PLYX股票是什么时候拆分的？

Polaryx Therapeutics Inc历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、2.12和-95.11%中可见。

日范围
2.03 2.20
年范围
1.87 48.91
前一天收盘价
2.12
开盘价
2.12
卖价
2.20
买价
2.50
最低价
2.03
最高价
2.20
交易量
93
日变化
3.77%
月变化
-5.98%
6个月变化
-29.94%
年变化
-95.11%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%