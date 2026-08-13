PLYX: Polaryx Therapeutics Inc
今日PLYX汇率已更改3.77%。当日，交易品种以低点2.03和高点2.20进行交易。
关注Polaryx Therapeutics Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
PLYX股票今天的价格是多少？
Polaryx Therapeutics Inc股票今天的定价为2.20。它在2.03 - 2.20范围内交易，昨天的收盘价为2.12，交易量达到93。PLYX的实时价格图表显示了这些更新。
Polaryx Therapeutics Inc股票是否支付股息？
Polaryx Therapeutics Inc目前的价值为2.20。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-95.11%和USD。实时查看图表以跟踪PLYX走势。
如何购买PLYX股票？
您可以以2.20的当前价格购买Polaryx Therapeutics Inc股票。订单通常设置在2.20或2.50附近，而93和3.77%显示市场活动。立即关注PLYX的实时图表更新。
如何投资PLYX股票？
投资Polaryx Therapeutics Inc需要考虑年度范围1.87 - 48.91和当前价格2.20。许多人在以2.20或2.50下订单之前，会比较-5.98%和。实时查看PLYX价格图表，了解每日变化。
Polaryx Therapeutics Inc股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Polaryx Therapeutics Inc的最高价格是48.91。在1.87 - 48.91内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Polaryx Therapeutics Inc的绩效。
Polaryx Therapeutics Inc股票的最低价格是多少？
Polaryx Therapeutics Inc（PLYX）的最低价格为1.87。将其与当前的2.20和1.87 - 48.91进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看PLYX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
PLYX股票是什么时候拆分的？
Polaryx Therapeutics Inc历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、2.12和-95.11%中可见。
- 前一天收盘价
- 2.12
- 开盘价
- 2.12
- 卖价
- 2.20
- 买价
- 2.50
- 最低价
- 2.03
- 最高价
- 2.20
- 交易量
- 93
- 日变化
- 3.77%
- 月变化
- -5.98%
- 6个月变化
- -29.94%
- 年变化
- -95.11%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%