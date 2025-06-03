КотировкиРазделы
PLUR: Pluri Inc

4.89 USD 0.01 (0.20%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс PLUR за сегодня изменился на -0.20%. При этом минимальная цена на торгах достигала 4.75, а максимальная — 4.96.

Следите за динамикой Pluri Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
4.75 4.96
Годовой диапазон
3.33 7.14
Предыдущее закрытие
4.90
Open
4.95
Bid
4.89
Ask
5.19
Low
4.75
High
4.96
Объем
8
Дневное изменение
-0.20%
Месячное изменение
-3.36%
6-месячное изменение
13.72%
Годовое изменение
-12.83%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.