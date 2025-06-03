Währungen / PLUR
PLUR: Pluri Inc
4.60 USD 0.10 (2.22%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von PLUR hat sich für heute um 2.22% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 4.46 bis zu einem Hoch von 4.61 gehandelt.
Verfolgen Sie die Pluri Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
4.46 4.61
Jahresspanne
3.33 7.14
- Vorheriger Schlusskurs
- 4.50
- Eröffnung
- 4.51
- Bid
- 4.60
- Ask
- 4.90
- Tief
- 4.46
- Hoch
- 4.61
- Volumen
- 6
- Tagesänderung
- 2.22%
- Monatsänderung
- -9.09%
- 6-Monatsänderung
- 6.98%
- Jahresänderung
- -18.00%
