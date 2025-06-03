Valute / PLUR
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
PLUR: Pluri Inc
4.60 USD 0.10 (2.22%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio PLUR ha avuto una variazione del 2.22% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 4.46 e ad un massimo di 4.61.
Segui le dinamiche di Pluri Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
4.46 4.61
Intervallo Annuale
3.33 7.14
- Chiusura Precedente
- 4.50
- Apertura
- 4.51
- Bid
- 4.60
- Ask
- 4.90
- Minimo
- 4.46
- Massimo
- 4.61
- Volume
- 6
- Variazione giornaliera
- 2.22%
- Variazione Mensile
- -9.09%
- Variazione Semestrale
- 6.98%
- Variazione Annuale
- -18.00%
21 settembre, domenica