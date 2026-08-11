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PLSM: Pulsenmore Ltd

3.26 USD 0.05 (1.51%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс PLSM за сегодня изменился на -1.51%. При этом минимальная цена на торгах достигала 3.22, а максимальная — 3.40.

Следите за динамикой Pulsenmore Ltd. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций PLSM сегодня?

Pulsenmore Ltd (PLSM) сегодня оценивается на уровне 3.26. Инструмент торгуется в пределах 3.22 - 3.40, вчерашнее закрытие составило 3.31, а торговый объем достиг 21. Всю динамику можно отследить на ценовом графике PLSM в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Pulsenmore Ltd?

Pulsenmore Ltd в настоящее время оценивается в 3.26. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -63.16% и USD. Отслеживайте движения PLSM на графике в реальном времени.

Как купить акции PLSM?

Вы можете купить акции Pulsenmore Ltd (PLSM) по текущей цене 3.26. Ордера обычно размещаются около 3.26 или 3.56, тогда как 21 и -2.40% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения PLSM на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции PLSM?

Инвестирование в Pulsenmore Ltd предполагает учет годового диапазона 3.00 - 12.97 и текущей цены 3.26. Многие сравнивают -9.44% и -25.74% перед размещением ордеров на 3.26 или 3.56. Изучайте ежедневные изменения цены PLSM на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Pulsenmore Ltd?

Самая высокая цена Pulsenmore Ltd (PLSM) за последний год составила 12.97. Акции заметно колебались в пределах 3.00 - 12.97, сравнение с 3.31 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Pulsenmore Ltd на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Pulsenmore Ltd?

Самая низкая цена Pulsenmore Ltd (PLSM) за год составила 3.00. Сравнение с текущими 3.26 и 3.00 - 12.97 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения PLSM во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций PLSM?

В прошлом Pulsenmore Ltd проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 3.31 и -63.16% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
3.22 3.40
Годовой диапазон
3.00 12.97
Предыдущее закрытие
3.31
Open
3.34
Bid
3.26
Ask
3.56
Low
3.22
High
3.40
Объем
21
Дневное изменение
-1.51%
Месячное изменение
-9.44%
6-месячное изменение
-25.74%
Годовое изменение
-63.16%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%