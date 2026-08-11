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PLSM: Pulsenmore Ltd
Курс PLSM за сегодня изменился на -1.51%. При этом минимальная цена на торгах достигала 3.22, а максимальная — 3.40.
Следите за динамикой Pulsenmore Ltd. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
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- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций PLSM сегодня?
Pulsenmore Ltd (PLSM) сегодня оценивается на уровне 3.26. Инструмент торгуется в пределах 3.22 - 3.40, вчерашнее закрытие составило 3.31, а торговый объем достиг 21. Всю динамику можно отследить на ценовом графике PLSM в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Pulsenmore Ltd?
Pulsenmore Ltd в настоящее время оценивается в 3.26. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -63.16% и USD. Отслеживайте движения PLSM на графике в реальном времени.
Как купить акции PLSM?
Вы можете купить акции Pulsenmore Ltd (PLSM) по текущей цене 3.26. Ордера обычно размещаются около 3.26 или 3.56, тогда как 21 и -2.40% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения PLSM на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции PLSM?
Инвестирование в Pulsenmore Ltd предполагает учет годового диапазона 3.00 - 12.97 и текущей цены 3.26. Многие сравнивают -9.44% и -25.74% перед размещением ордеров на 3.26 или 3.56. Изучайте ежедневные изменения цены PLSM на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Pulsenmore Ltd?
Самая высокая цена Pulsenmore Ltd (PLSM) за последний год составила 12.97. Акции заметно колебались в пределах 3.00 - 12.97, сравнение с 3.31 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Pulsenmore Ltd на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Pulsenmore Ltd?
Самая низкая цена Pulsenmore Ltd (PLSM) за год составила 3.00. Сравнение с текущими 3.26 и 3.00 - 12.97 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения PLSM во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций PLSM?
В прошлом Pulsenmore Ltd проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 3.31 и -63.16% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 3.31
- Open
- 3.34
- Bid
- 3.26
- Ask
- 3.56
- Low
- 3.22
- High
- 3.40
- Объем
- 21
- Дневное изменение
- -1.51%
- Месячное изменение
- -9.44%
- 6-месячное изменение
- -25.74%
- Годовое изменение
- -63.16%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%