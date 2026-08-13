PLSM: Pulsenmore Ltd
今日PLSM汇率已更改-0.31%。当日，交易品种以低点3.10和高点3.38进行交易。
关注Pulsenmore Ltd动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
PLSM股票今天的价格是多少？
Pulsenmore Ltd股票今天的定价为3.25。它在3.10 - 3.38范围内交易，昨天的收盘价为3.26，交易量达到50。PLSM的实时价格图表显示了这些更新。
Pulsenmore Ltd股票是否支付股息？
Pulsenmore Ltd目前的价值为3.25。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-63.28%和USD。实时查看图表以跟踪PLSM走势。
如何购买PLSM股票？
您可以以3.25的当前价格购买Pulsenmore Ltd股票。订单通常设置在3.25或3.55附近，而50和-2.11%显示市场活动。立即关注PLSM的实时图表更新。
如何投资PLSM股票？
投资Pulsenmore Ltd需要考虑年度范围3.00 - 12.97和当前价格3.25。许多人在以3.25或3.55下订单之前，会比较-9.72%和。实时查看PLSM价格图表，了解每日变化。
Pulsenmore Ltd股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Pulsenmore Ltd的最高价格是12.97。在3.00 - 12.97内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Pulsenmore Ltd的绩效。
Pulsenmore Ltd股票的最低价格是多少？
Pulsenmore Ltd（PLSM）的最低价格为3.00。将其与当前的3.25和3.00 - 12.97进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看PLSM在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
PLSM股票是什么时候拆分的？
Pulsenmore Ltd历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、3.26和-63.28%中可见。
- 前一天收盘价
- 3.26
- 开盘价
- 3.32
- 卖价
- 3.25
- 买价
- 3.55
- 最低价
- 3.10
- 最高价
- 3.38
- 交易量
- 50
- 日变化
- -0.31%
- 月变化
- -9.72%
- 6个月变化
- -25.97%
- 年变化
- -63.28%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%