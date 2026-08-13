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PLSM: Pulsenmore Ltd

3.25 USD 0.01 (0.31%)
版块: 医疗保健 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日PLSM汇率已更改-0.31%。当日，交易品种以低点3.10和高点3.38进行交易。

关注Pulsenmore Ltd动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

PLSM股票今天的价格是多少？

Pulsenmore Ltd股票今天的定价为3.25。它在3.10 - 3.38范围内交易，昨天的收盘价为3.26，交易量达到50。PLSM的实时价格图表显示了这些更新。

Pulsenmore Ltd股票是否支付股息？

Pulsenmore Ltd目前的价值为3.25。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-63.28%和USD。实时查看图表以跟踪PLSM走势。

如何购买PLSM股票？

您可以以3.25的当前价格购买Pulsenmore Ltd股票。订单通常设置在3.25或3.55附近，而50和-2.11%显示市场活动。立即关注PLSM的实时图表更新。

如何投资PLSM股票？

投资Pulsenmore Ltd需要考虑年度范围3.00 - 12.97和当前价格3.25。许多人在以3.25或3.55下订单之前，会比较-9.72%和。实时查看PLSM价格图表，了解每日变化。

Pulsenmore Ltd股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Pulsenmore Ltd的最高价格是12.97。在3.00 - 12.97内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Pulsenmore Ltd的绩效。

Pulsenmore Ltd股票的最低价格是多少？

Pulsenmore Ltd（PLSM）的最低价格为3.00。将其与当前的3.25和3.00 - 12.97进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看PLSM在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

PLSM股票是什么时候拆分的？

Pulsenmore Ltd历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、3.26和-63.28%中可见。

日范围
3.10 3.38
年范围
3.00 12.97
前一天收盘价
3.26
开盘价
3.32
卖价
3.25
买价
3.55
最低价
3.10
最高价
3.38
交易量
50
日变化
-0.31%
月变化
-9.72%
6个月变化
-25.97%
年变化
-63.28%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%