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PGX: Invesco Preferred ETF

10.65 USD 0.06 (0.56%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс PGX за сегодня изменился на -0.56%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.65, а максимальная — 10.70.

Следите за динамикой Invesco Preferred ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций PGX сегодня?

Invesco Preferred ETF (PGX) сегодня оценивается на уровне 10.65. Инструмент торгуется в пределах 10.65 - 10.70, вчерашнее закрытие составило 10.71, а торговый объем достиг 1111. Всю динамику можно отследить на ценовом графике PGX в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Invesco Preferred ETF?

Invesco Preferred ETF в настоящее время оценивается в 10.65. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -6.41% и USD. Отслеживайте движения PGX на графике в реальном времени.

Как купить акции PGX?

Вы можете купить акции Invesco Preferred ETF (PGX) по текущей цене 10.65. Ордера обычно размещаются около 10.65 или 10.95, тогда как 1111 и -0.37% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения PGX на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции PGX?

Инвестирование в Invesco Preferred ETF предполагает учет годового диапазона 10.65 - 11.92 и текущей цены 10.65. Многие сравнивают -0.84% и -6.17% перед размещением ордеров на 10.65 или 10.95. Изучайте ежедневные изменения цены PGX на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Invesco Preferred ETF?

Самая высокая цена Invesco Preferred ETF (PGX) за последний год составила 11.92. Акции заметно колебались в пределах 10.65 - 11.92, сравнение с 10.71 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Invesco Preferred ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Invesco Preferred ETF?

Самая низкая цена Invesco Preferred ETF (PGX) за год составила 10.65. Сравнение с текущими 10.65 и 10.65 - 11.92 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения PGX во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций PGX?

В прошлом Invesco Preferred ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 10.71 и -6.41% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
10.65 10.70
Годовой диапазон
10.65 11.92
Предыдущее закрытие
10.71
Open
10.69
Bid
10.65
Ask
10.95
Low
10.65
High
10.70
Объем
1.111 K
Дневное изменение
-0.56%
Месячное изменение
-0.84%
6-месячное изменение
-6.17%
Годовое изменение
-6.41%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%