- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
PGX: Invesco Preferred ETF
Курс PGX за сегодня изменился на -0.56%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.65, а максимальная — 10.70.
Следите за динамикой Invesco Preferred ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости PGX
- The "Goldilocks Yield" For Passive Income In Retirement
- Back To The Well With Variable Rate Preferred Securities
- PGX: Poor Returns, Almost No Downside Protection, It's A Sell. (NYSEARCA:PGX)
- VRP: Reassessing Positioning As The Rate Expectations Turns (NYSEARCA:VRP)
- Midstream MLPs: High Income With Equity Characteristics
- SPFF: Chasing The Highest Yields In Preferreds Looks A Bad Idea (NYSEARCA:SPFF)
- The Income Quintet: 5 Pillars Of Safe High Yield
- Global Market Perspectives: AI World Of Opportunities
- Oil’s Slide, Treasury Yields And The Hidden Link
- PFXF: Preferred Stock ETF Without Banks (NYSEARCA:PFXF)
- Tax Treatment Of Preferreds Vs. Bonds: Why Qualified Dividends Matter More Now
- How A U.S. Government Shutdown Could Impact Preferred Stock Issuers
- FPE: Income ETF With Systemic Risk And Slow Erosion (NYSEARCA:FPE)
- PGX's Portfolio Breakdown
- Why Preferred Investors Need To Understand Negative Yield To Call
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций PGX сегодня?
Invesco Preferred ETF (PGX) сегодня оценивается на уровне 10.65. Инструмент торгуется в пределах 10.65 - 10.70, вчерашнее закрытие составило 10.71, а торговый объем достиг 1111. Всю динамику можно отследить на ценовом графике PGX в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Invesco Preferred ETF?
Invesco Preferred ETF в настоящее время оценивается в 10.65. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -6.41% и USD. Отслеживайте движения PGX на графике в реальном времени.
Как купить акции PGX?
Вы можете купить акции Invesco Preferred ETF (PGX) по текущей цене 10.65. Ордера обычно размещаются около 10.65 или 10.95, тогда как 1111 и -0.37% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения PGX на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции PGX?
Инвестирование в Invesco Preferred ETF предполагает учет годового диапазона 10.65 - 11.92 и текущей цены 10.65. Многие сравнивают -0.84% и -6.17% перед размещением ордеров на 10.65 или 10.95. Изучайте ежедневные изменения цены PGX на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Invesco Preferred ETF?
Самая высокая цена Invesco Preferred ETF (PGX) за последний год составила 11.92. Акции заметно колебались в пределах 10.65 - 11.92, сравнение с 10.71 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Invesco Preferred ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Invesco Preferred ETF?
Самая низкая цена Invesco Preferred ETF (PGX) за год составила 10.65. Сравнение с текущими 10.65 и 10.65 - 11.92 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения PGX во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций PGX?
В прошлом Invesco Preferred ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 10.71 и -6.41% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 10.71
- Open
- 10.69
- Bid
- 10.65
- Ask
- 10.95
- Low
- 10.65
- High
- 10.70
- Объем
- 1.111 K
- Дневное изменение
- -0.56%
- Месячное изменение
- -0.84%
- 6-месячное изменение
- -6.17%
- Годовое изменение
- -6.41%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%