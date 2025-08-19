报价部分
货币 / PGX
回到股票

PGX: 优先股指数ETF-PowerShares

10.67 USD 0.02 (0.19%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日PGX汇率已更改0.19%。当日，交易品种以低点10.65和高点10.68进行交易。

关注优先股指数ETF-PowerShares动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

PGX新闻

常见问题解答

PGX股票今天的价格是多少？

优先股指数ETF-PowerShares股票今天的定价为10.67。它在10.65 - 10.68范围内交易，昨天的收盘价为10.65，交易量达到1362。PGX的实时价格图表显示了这些更新。

优先股指数ETF-PowerShares股票是否支付股息？

优先股指数ETF-PowerShares目前的价值为10.67。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-6.24%和USD。实时查看图表以跟踪PGX走势。

如何购买PGX股票？

您可以以10.67的当前价格购买优先股指数ETF-PowerShares股票。订单通常设置在10.67或10.97附近，而1362和0.19%显示市场活动。立即关注PGX的实时图表更新。

如何投资PGX股票？

投资优先股指数ETF-PowerShares需要考虑年度范围10.65 - 11.92和当前价格10.67。许多人在以10.67或10.97下订单之前，会比较-0.65%和。实时查看PGX价格图表，了解每日变化。

优先股指数ETF-PowerShares股票的最高价格是多少？

在过去一年中，优先股指数ETF-PowerShares的最高价格是11.92。在10.65 - 11.92内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪优先股指数ETF-PowerShares的绩效。

优先股指数ETF-PowerShares股票的最低价格是多少？

优先股指数ETF-PowerShares（PGX）的最低价格为10.65。将其与当前的10.67和10.65 - 11.92进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看PGX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

PGX股票是什么时候拆分的？

优先股指数ETF-PowerShares历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、10.65和-6.24%中可见。

日范围
10.65 10.68
年范围
10.65 11.92
前一天收盘价
10.65
开盘价
10.65
卖价
10.67
买价
10.97
最低价
10.65
最高价
10.68
交易量
1.362 K
日变化
0.19%
月变化
-0.65%
6个月变化
-5.99%
年变化
-6.24%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%