PGX: 优先股指数ETF-PowerShares
今日PGX汇率已更改0.19%。当日，交易品种以低点10.65和高点10.68进行交易。
关注优先股指数ETF-PowerShares动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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PGX新闻
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常见问题解答
PGX股票今天的价格是多少？
优先股指数ETF-PowerShares股票今天的定价为10.67。它在10.65 - 10.68范围内交易，昨天的收盘价为10.65，交易量达到1362。PGX的实时价格图表显示了这些更新。
优先股指数ETF-PowerShares股票是否支付股息？
优先股指数ETF-PowerShares目前的价值为10.67。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-6.24%和USD。实时查看图表以跟踪PGX走势。
如何购买PGX股票？
您可以以10.67的当前价格购买优先股指数ETF-PowerShares股票。订单通常设置在10.67或10.97附近，而1362和0.19%显示市场活动。立即关注PGX的实时图表更新。
如何投资PGX股票？
投资优先股指数ETF-PowerShares需要考虑年度范围10.65 - 11.92和当前价格10.67。许多人在以10.67或10.97下订单之前，会比较-0.65%和。实时查看PGX价格图表，了解每日变化。
优先股指数ETF-PowerShares股票的最高价格是多少？
在过去一年中，优先股指数ETF-PowerShares的最高价格是11.92。在10.65 - 11.92内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪优先股指数ETF-PowerShares的绩效。
优先股指数ETF-PowerShares股票的最低价格是多少？
优先股指数ETF-PowerShares（PGX）的最低价格为10.65。将其与当前的10.67和10.65 - 11.92进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看PGX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
PGX股票是什么时候拆分的？
优先股指数ETF-PowerShares历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、10.65和-6.24%中可见。
- 前一天收盘价
- 10.65
- 开盘价
- 10.65
- 卖价
- 10.67
- 买价
- 10.97
- 最低价
- 10.65
- 最高价
- 10.68
- 交易量
- 1.362 K
- 日变化
- 0.19%
- 月变化
- -0.65%
- 6个月变化
- -5.99%
- 年变化
- -6.24%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%