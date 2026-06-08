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PGHY: Invesco Global ex-US High Yield Corporate Bond ETF

19.71 USD 0.01 (0.05%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс PGHY за сегодня изменился на -0.05%. При этом минимальная цена на торгах достигала 19.68, а максимальная — 19.79.

Следите за динамикой Invesco Global ex-US High Yield Corporate Bond ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций PGHY сегодня?

Invesco Global ex-US High Yield Corporate Bond ETF (PGHY) сегодня оценивается на уровне 19.71. Инструмент торгуется в пределах 19.68 - 19.79, вчерашнее закрытие составило 19.72, а торговый объем достиг 51. Всю динамику можно отследить на ценовом графике PGHY в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Invesco Global ex-US High Yield Corporate Bond ETF?

Invesco Global ex-US High Yield Corporate Bond ETF в настоящее время оценивается в 19.71. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -1.25% и USD. Отслеживайте движения PGHY на графике в реальном времени.

Как купить акции PGHY?

Вы можете купить акции Invesco Global ex-US High Yield Corporate Bond ETF (PGHY) по текущей цене 19.71. Ордера обычно размещаются около 19.71 или 20.01, тогда как 51 и -0.10% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения PGHY на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции PGHY?

Инвестирование в Invesco Global ex-US High Yield Corporate Bond ETF предполагает учет годового диапазона 19.26 - 20.40 и текущей цены 19.71. Многие сравнивают 0.56% и -1.94% перед размещением ордеров на 19.71 или 20.01. Изучайте ежедневные изменения цены PGHY на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Invesco Global ex-US High Yield Corporate Bond ETF?

Самая высокая цена Invesco Global ex-US High Yield Corporate Bond ETF (PGHY) за последний год составила 20.40. Акции заметно колебались в пределах 19.26 - 20.40, сравнение с 19.72 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Invesco Global ex-US High Yield Corporate Bond ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Invesco Global ex-US High Yield Corporate Bond ETF?

Самая низкая цена Invesco Global ex-US High Yield Corporate Bond ETF (PGHY) за год составила 19.26. Сравнение с текущими 19.71 и 19.26 - 20.40 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения PGHY во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций PGHY?

В прошлом Invesco Global ex-US High Yield Corporate Bond ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 19.72 и -1.25% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
19.68 19.79
Годовой диапазон
19.26 20.40
Предыдущее закрытие
19.72
Open
19.73
Bid
19.71
Ask
20.01
Low
19.68
High
19.79
Объем
51
Дневное изменение
-0.05%
Месячное изменение
0.56%
6-месячное изменение
-1.94%
Годовое изменение
-1.25%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%