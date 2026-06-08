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PGHY: Invesco Global ex-US High Yield Corporate Bond ETF
Курс PGHY за сегодня изменился на -0.05%. При этом минимальная цена на торгах достигала 19.68, а максимальная — 19.79.
Следите за динамикой Invesco Global ex-US High Yield Corporate Bond ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций PGHY сегодня?
Invesco Global ex-US High Yield Corporate Bond ETF (PGHY) сегодня оценивается на уровне 19.71. Инструмент торгуется в пределах 19.68 - 19.79, вчерашнее закрытие составило 19.72, а торговый объем достиг 51. Всю динамику можно отследить на ценовом графике PGHY в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Invesco Global ex-US High Yield Corporate Bond ETF?
Invesco Global ex-US High Yield Corporate Bond ETF в настоящее время оценивается в 19.71. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -1.25% и USD. Отслеживайте движения PGHY на графике в реальном времени.
Как купить акции PGHY?
Вы можете купить акции Invesco Global ex-US High Yield Corporate Bond ETF (PGHY) по текущей цене 19.71. Ордера обычно размещаются около 19.71 или 20.01, тогда как 51 и -0.10% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения PGHY на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции PGHY?
Инвестирование в Invesco Global ex-US High Yield Corporate Bond ETF предполагает учет годового диапазона 19.26 - 20.40 и текущей цены 19.71. Многие сравнивают 0.56% и -1.94% перед размещением ордеров на 19.71 или 20.01. Изучайте ежедневные изменения цены PGHY на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Invesco Global ex-US High Yield Corporate Bond ETF?
Самая высокая цена Invesco Global ex-US High Yield Corporate Bond ETF (PGHY) за последний год составила 20.40. Акции заметно колебались в пределах 19.26 - 20.40, сравнение с 19.72 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Invesco Global ex-US High Yield Corporate Bond ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Invesco Global ex-US High Yield Corporate Bond ETF?
Самая низкая цена Invesco Global ex-US High Yield Corporate Bond ETF (PGHY) за год составила 19.26. Сравнение с текущими 19.71 и 19.26 - 20.40 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения PGHY во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций PGHY?
В прошлом Invesco Global ex-US High Yield Corporate Bond ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 19.72 и -1.25% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 19.72
- Open
- 19.73
- Bid
- 19.71
- Ask
- 20.01
- Low
- 19.68
- High
- 19.79
- Объем
- 51
- Дневное изменение
- -0.05%
- Месячное изменение
- 0.56%
- 6-месячное изменение
- -1.94%
- Годовое изменение
- -1.25%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%