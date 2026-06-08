PGHY: Invesco Global ex-US High Yield Corporate Bond ETF
今日PGHY汇率已更改-0.05%。当日，交易品种以低点19.68和高点19.77进行交易。
关注Invesco Global ex-US High Yield Corporate Bond ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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常见问题解答
PGHY股票今天的价格是多少？
Invesco Global ex-US High Yield Corporate Bond ETF股票今天的定价为19.70。它在19.68 - 19.77范围内交易，昨天的收盘价为19.71，交易量达到49。PGHY的实时价格图表显示了这些更新。
Invesco Global ex-US High Yield Corporate Bond ETF股票是否支付股息？
Invesco Global ex-US High Yield Corporate Bond ETF目前的价值为19.70。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-1.30%和USD。实时查看图表以跟踪PGHY走势。
如何购买PGHY股票？
您可以以19.70的当前价格购买Invesco Global ex-US High Yield Corporate Bond ETF股票。订单通常设置在19.70或20.00附近，而49和-0.15%显示市场活动。立即关注PGHY的实时图表更新。
如何投资PGHY股票？
投资Invesco Global ex-US High Yield Corporate Bond ETF需要考虑年度范围19.26 - 20.40和当前价格19.70。许多人在以19.70或20.00下订单之前，会比较0.51%和。实时查看PGHY价格图表，了解每日变化。
Invesco Global ex-US High Yield Corporate Bond ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Invesco Global ex-US High Yield Corporate Bond ETF的最高价格是20.40。在19.26 - 20.40内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Invesco Global ex-US High Yield Corporate Bond ETF的绩效。
Invesco Global ex-US High Yield Corporate Bond ETF股票的最低价格是多少？
Invesco Global ex-US High Yield Corporate Bond ETF（PGHY）的最低价格为19.26。将其与当前的19.70和19.26 - 20.40进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看PGHY在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
PGHY股票是什么时候拆分的？
Invesco Global ex-US High Yield Corporate Bond ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、19.71和-1.30%中可见。
- 前一天收盘价
- 19.71
- 开盘价
- 19.73
- 卖价
- 19.70
- 买价
- 20.00
- 最低价
- 19.68
- 最高价
- 19.77
- 交易量
- 49
- 日变化
- -0.05%
- 月变化
- 0.51%
- 6个月变化
- -1.99%
- 年变化
- -1.30%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%