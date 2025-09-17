Валюты / PFSA
PFSA
0.3462 USD 0.0288 (7.68%)
Сектор: Другие символы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс PFSA за сегодня изменился на -7.68%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.3409, а максимальная — 0.3900.
Следите за динамикой . Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
0.3409 0.3900
Годовой диапазон
0.2650 2.4000
- Предыдущее закрытие
- 0.3750
- Open
- 0.3800
- Bid
- 0.3462
- Ask
- 0.3492
- Low
- 0.3409
- High
- 0.3900
- Объем
- 943
- Дневное изменение
- -7.68%
- Месячное изменение
- -14.39%
- 6-месячное изменение
- -84.41%
- Годовое изменение
- -84.41%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
- 1.307 млн
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.429 млн
12:30
USD
- Акт.
- 1.312 млн
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.362 млн
12:30
USD
- Акт.
- -8.5%
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 3.4%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.