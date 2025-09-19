Währungen / PFSA
PFSA
0.3271 USD 0.0129 (3.79%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von PFSA hat sich für heute um -3.79% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.3271 bis zu einem Hoch von 0.3598 gehandelt.
Verfolgen Sie die -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
0.3271 0.3598
Jahresspanne
0.2650 2.4000
- Vorheriger Schlusskurs
- 0.3400
- Eröffnung
- 0.3597
- Bid
- 0.3271
- Ask
- 0.3301
- Tief
- 0.3271
- Hoch
- 0.3598
- Volumen
- 551
- Tagesänderung
- -3.79%
- Monatsänderung
- -19.11%
- 6-Monatsänderung
- -85.27%
- Jahresänderung
- -85.27%
