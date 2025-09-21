QuotazioniSezioni
Valute / PFSA
PFSA

0.3328 USD 0.0072 (2.12%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio PFSA ha avuto una variazione del -2.12% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.3251 e ad un massimo di 0.3598.

Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Intervallo Giornaliero
0.3251 0.3598
Intervallo Annuale
0.2650 2.4000
Chiusura Precedente
0.3400
Apertura
0.3597
Bid
0.3328
Ask
0.3358
Minimo
0.3251
Massimo
0.3598
Volume
1.042 K
Variazione giornaliera
-2.12%
Variazione Mensile
-17.71%
Variazione Semestrale
-85.01%
Variazione Annuale
-85.01%
21 settembre, domenica