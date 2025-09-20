CotationsSections
PFSA

0.3328 USD 0.0072 (2.12%)
Secteur: Autres Symboles Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de PFSA a changé de -2.12% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 0.3251 et à un maximum de 0.3598.

Suivez la dynamique . Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
0.3251 0.3598
Range Annuel
0.2650 2.4000
Clôture Précédente
0.3400
Ouverture
0.3597
Bid
0.3328
Ask
0.3358
Plus Bas
0.3251
Plus Haut
0.3598
Volume
1.042 K
Changement quotidien
-2.12%
Changement Mensuel
-17.71%
Changement à 6 Mois
-85.01%
Changement Annuel
-85.01%
20 septembre, samedi