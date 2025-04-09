Валюты / PEBO
PEBO: Peoples Bancorp Inc
29.77 USD 0.33 (1.10%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс PEBO за сегодня изменился на -1.10%. При этом минимальная цена на торгах достигала 29.61, а максимальная — 30.03.
Следите за динамикой Peoples Bancorp Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости PEBO
Дневной диапазон
29.61 30.03
Годовой диапазон
26.21 37.07
- Предыдущее закрытие
- 30.10
- Open
- 30.03
- Bid
- 29.77
- Ask
- 30.07
- Low
- 29.61
- High
- 30.03
- Объем
- 271
- Дневное изменение
- -1.10%
- Месячное изменение
- -2.97%
- 6-месячное изменение
- -0.27%
- Годовое изменение
- 0.03%
