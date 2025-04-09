QuotazioniSezioni
PEBO: Peoples Bancorp Inc

30.48 USD 0.63 (2.03%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio PEBO ha avuto una variazione del -2.03% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 30.42 e ad un massimo di 30.97.

Segui le dinamiche di Peoples Bancorp Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
30.42 30.97
Intervallo Annuale
26.21 37.07
Chiusura Precedente
31.11
Apertura
30.95
Bid
30.48
Ask
30.78
Minimo
30.42
Massimo
30.97
Volume
371
Variazione giornaliera
-2.03%
Variazione Mensile
-0.65%
Variazione Semestrale
2.11%
Variazione Annuale
2.42%
