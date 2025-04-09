Valute / PEBO
PEBO: Peoples Bancorp Inc
30.48 USD 0.63 (2.03%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio PEBO ha avuto una variazione del -2.03% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 30.42 e ad un massimo di 30.97.
Segui le dinamiche di Peoples Bancorp Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
PEBO News
Intervallo Giornaliero
30.42 30.97
Intervallo Annuale
26.21 37.07
- Chiusura Precedente
- 31.11
- Apertura
- 30.95
- Bid
- 30.48
- Ask
- 30.78
- Minimo
- 30.42
- Massimo
- 30.97
- Volume
- 371
- Variazione giornaliera
- -2.03%
- Variazione Mensile
- -0.65%
- Variazione Semestrale
- 2.11%
- Variazione Annuale
- 2.42%
20 settembre, sabato