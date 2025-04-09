Währungen / PEBO
PEBO: Peoples Bancorp Inc
31.11 USD 0.97 (3.22%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von PEBO hat sich für heute um 3.22% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 30.25 bis zu einem Hoch von 31.15 gehandelt.
Verfolgen Sie die Peoples Bancorp Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
30.25 31.15
Jahresspanne
26.21 37.07
- Vorheriger Schlusskurs
- 30.14
- Eröffnung
- 30.34
- Bid
- 31.11
- Ask
- 31.41
- Tief
- 30.25
- Hoch
- 31.15
- Volumen
- 326
- Tagesänderung
- 3.22%
- Monatsänderung
- 1.40%
- 6-Monatsänderung
- 4.22%
- Jahresänderung
- 4.54%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K