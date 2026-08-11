- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
PDEC: Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December
Курс PDEC за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 46.81, а максимальная — 46.86.
Следите за динамикой Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций PDEC сегодня?
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December (PDEC) сегодня оценивается на уровне 46.81. Инструмент торгуется в пределах 46.81 - 46.86, вчерашнее закрытие составило 46.81, а торговый объем достиг 14. Всю динамику можно отследить на ценовом графике PDEC в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December?
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December в настоящее время оценивается в 46.81. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 14.65% и USD. Отслеживайте движения PDEC на графике в реальном времени.
Как купить акции PDEC?
Вы можете купить акции Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December (PDEC) по текущей цене 46.81. Ордера обычно размещаются около 46.81 или 47.11, тогда как 14 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения PDEC на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции PDEC?
Инвестирование в Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December предполагает учет годового диапазона 40.75 - 46.86 и текущей цены 46.81. Многие сравнивают 0.84% и 7.46% перед размещением ордеров на 46.81 или 47.11. Изучайте ежедневные изменения цены PDEC на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December?
Самая высокая цена Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December (PDEC) за последний год составила 46.86. Акции заметно колебались в пределах 40.75 - 46.86, сравнение с 46.81 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December?
Самая низкая цена Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December (PDEC) за год составила 40.75. Сравнение с текущими 46.81 и 40.75 - 46.86 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения PDEC во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций PDEC?
В прошлом Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 46.81 и 14.65% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 46.81
- Open
- 46.81
- Bid
- 46.81
- Ask
- 47.11
- Low
- 46.81
- High
- 46.86
- Объем
- 14
- Дневное изменение
- 0.00%
- Месячное изменение
- 0.84%
- 6-месячное изменение
- 7.46%
- Годовое изменение
- 14.65%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%