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PDEC: Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December

46.81 USD 0.00 (0.00%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс PDEC за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 46.81, а максимальная — 46.86.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций PDEC сегодня?

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December (PDEC) сегодня оценивается на уровне 46.81. Инструмент торгуется в пределах 46.81 - 46.86, вчерашнее закрытие составило 46.81, а торговый объем достиг 14. Всю динамику можно отследить на ценовом графике PDEC в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December?

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December в настоящее время оценивается в 46.81. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 14.65% и USD. Отслеживайте движения PDEC на графике в реальном времени.

Как купить акции PDEC?

Вы можете купить акции Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December (PDEC) по текущей цене 46.81. Ордера обычно размещаются около 46.81 или 47.11, тогда как 14 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения PDEC на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции PDEC?

Инвестирование в Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December предполагает учет годового диапазона 40.75 - 46.86 и текущей цены 46.81. Многие сравнивают 0.84% и 7.46% перед размещением ордеров на 46.81 или 47.11. Изучайте ежедневные изменения цены PDEC на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December?

Самая высокая цена Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December (PDEC) за последний год составила 46.86. Акции заметно колебались в пределах 40.75 - 46.86, сравнение с 46.81 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December?

Самая низкая цена Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December (PDEC) за год составила 40.75. Сравнение с текущими 46.81 и 40.75 - 46.86 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения PDEC во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций PDEC?

В прошлом Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 46.81 и 14.65% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
46.81 46.86
Годовой диапазон
40.75 46.86
Предыдущее закрытие
46.81
Open
46.81
Bid
46.81
Ask
47.11
Low
46.81
High
46.86
Объем
14
Дневное изменение
0.00%
Месячное изменение
0.84%
6-месячное изменение
7.46%
Годовое изменение
14.65%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%