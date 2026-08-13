PDEC股票今天的价格是多少？ Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December股票今天的定价为46.77。它在46.76 - 46.85范围内交易，昨天的收盘价为46.81，交易量达到11。PDEC的实时价格图表显示了这些更新。

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December股票是否支付股息？ Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December目前的价值为46.77。股息政策取决于公司，而投资者也会关注14.55%和USD。实时查看图表以跟踪PDEC走势。

如何购买PDEC股票？ 您可以以46.77的当前价格购买Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December股票。订单通常设置在46.77或47.07附近，而11和-0.13%显示市场活动。立即关注PDEC的实时图表更新。

如何投资PDEC股票？ 投资Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December需要考虑年度范围40.75 - 46.86和当前价格46.77。许多人在以46.77或47.07下订单之前，会比较0.75%和。实时查看PDEC价格图表，了解每日变化。

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December的最高价格是46.86。在40.75 - 46.86内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December的绩效。

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December股票的最低价格是多少？ Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December（PDEC）的最低价格为40.75。将其与当前的46.77和40.75 - 46.86进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看PDEC在图表上的实时走势以获取更多详细信息。