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PDCC: Pearl Diver Credit Co Inc.
Курс PDCC за сегодня изменился на -0.55%. При этом минимальная цена на торгах достигала 8.86, а максимальная — 9.21.
Следите за динамикой Pearl Diver Credit Co Inc.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций PDCC сегодня?
Pearl Diver Credit Co Inc. (PDCC) сегодня оценивается на уровне 9.00. Инструмент торгуется в пределах 8.86 - 9.21, вчерашнее закрытие составило 9.05, а торговый объем достиг 4. Всю динамику можно отследить на ценовом графике PDCC в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Pearl Diver Credit Co Inc.?
Pearl Diver Credit Co Inc. в настоящее время оценивается в 9.00. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -27.13% и USD. Отслеживайте движения PDCC на графике в реальном времени.
Как купить акции PDCC?
Вы можете купить акции Pearl Diver Credit Co Inc. (PDCC) по текущей цене 9.00. Ордера обычно размещаются около 9.00 или 9.30, тогда как 4 и -0.66% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения PDCC на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции PDCC?
Инвестирование в Pearl Diver Credit Co Inc. предполагает учет годового диапазона 8.45 - 12.64 и текущей цены 9.00. Многие сравнивают 4.17% и -25.01% перед размещением ордеров на 9.00 или 9.30. Изучайте ежедневные изменения цены PDCC на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Pearl Diver Credit Co Inc.?
Самая высокая цена Pearl Diver Credit Co Inc. (PDCC) за последний год составила 12.64. Акции заметно колебались в пределах 8.45 - 12.64, сравнение с 9.05 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Pearl Diver Credit Co Inc. на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Pearl Diver Credit Co Inc.?
Самая низкая цена Pearl Diver Credit Co Inc. (PDCC) за год составила 8.45. Сравнение с текущими 9.00 и 8.45 - 12.64 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения PDCC во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций PDCC?
В прошлом Pearl Diver Credit Co Inc. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 9.05 и -27.13% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 9.05
- Open
- 9.06
- Bid
- 9.00
- Ask
- 9.30
- Low
- 8.86
- High
- 9.21
- Объем
- 4
- Дневное изменение
- -0.55%
- Месячное изменение
- 4.17%
- 6-месячное изменение
- -25.01%
- Годовое изменение
- -27.13%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%