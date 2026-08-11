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PDCC: Pearl Diver Credit Co Inc.

9.00 USD 0.05 (0.55%)
Сектор: Другие символы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс PDCC за сегодня изменился на -0.55%. При этом минимальная цена на торгах достигала 8.86, а максимальная — 9.21.

Следите за динамикой Pearl Diver Credit Co Inc.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций PDCC сегодня?

Pearl Diver Credit Co Inc. (PDCC) сегодня оценивается на уровне 9.00. Инструмент торгуется в пределах 8.86 - 9.21, вчерашнее закрытие составило 9.05, а торговый объем достиг 4. Всю динамику можно отследить на ценовом графике PDCC в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Pearl Diver Credit Co Inc.?

Pearl Diver Credit Co Inc. в настоящее время оценивается в 9.00. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -27.13% и USD. Отслеживайте движения PDCC на графике в реальном времени.

Как купить акции PDCC?

Вы можете купить акции Pearl Diver Credit Co Inc. (PDCC) по текущей цене 9.00. Ордера обычно размещаются около 9.00 или 9.30, тогда как 4 и -0.66% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения PDCC на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции PDCC?

Инвестирование в Pearl Diver Credit Co Inc. предполагает учет годового диапазона 8.45 - 12.64 и текущей цены 9.00. Многие сравнивают 4.17% и -25.01% перед размещением ордеров на 9.00 или 9.30. Изучайте ежедневные изменения цены PDCC на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Pearl Diver Credit Co Inc.?

Самая высокая цена Pearl Diver Credit Co Inc. (PDCC) за последний год составила 12.64. Акции заметно колебались в пределах 8.45 - 12.64, сравнение с 9.05 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Pearl Diver Credit Co Inc. на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Pearl Diver Credit Co Inc.?

Самая низкая цена Pearl Diver Credit Co Inc. (PDCC) за год составила 8.45. Сравнение с текущими 9.00 и 8.45 - 12.64 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения PDCC во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций PDCC?

В прошлом Pearl Diver Credit Co Inc. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 9.05 и -27.13% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
8.86 9.21
Годовой диапазон
8.45 12.64
Предыдущее закрытие
9.05
Open
9.06
Bid
9.00
Ask
9.30
Low
8.86
High
9.21
Объем
4
Дневное изменение
-0.55%
Месячное изменение
4.17%
6-месячное изменение
-25.01%
Годовое изменение
-27.13%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%