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PCY: Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF

21.12 USD 0.12 (0.56%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс PCY за сегодня изменился на -0.56%. При этом минимальная цена на торгах достигала 21.11, а максимальная — 21.22.

Следите за динамикой Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций PCY сегодня?

Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF (PCY) сегодня оценивается на уровне 21.12. Инструмент торгуется в пределах 21.11 - 21.22, вчерашнее закрытие составило 21.24, а торговый объем достиг 307. Всю динамику можно отследить на ценовом графике PCY в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF?

Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF в настоящее время оценивается в 21.12. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 1.83% и USD. Отслеживайте движения PCY на графике в реальном времени.

Как купить акции PCY?

Вы можете купить акции Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF (PCY) по текущей цене 21.12. Ордера обычно размещаются около 21.12 или 21.42, тогда как 307 и -0.24% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения PCY на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции PCY?

Инвестирование в Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF предполагает учет годового диапазона 20.46 - 22.18 и текущей цены 21.12. Многие сравнивают 0.57% и -3.30% перед размещением ордеров на 21.12 или 21.42. Изучайте ежедневные изменения цены PCY на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF?

Самая высокая цена Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF (PCY) за последний год составила 22.18. Акции заметно колебались в пределах 20.46 - 22.18, сравнение с 21.24 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF?

Самая низкая цена Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF (PCY) за год составила 20.46. Сравнение с текущими 21.12 и 20.46 - 22.18 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения PCY во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций PCY?

В прошлом Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 21.24 и 1.83% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
21.11 21.22
Годовой диапазон
20.46 22.18
Предыдущее закрытие
21.24
Open
21.17
Bid
21.12
Ask
21.42
Low
21.11
High
21.22
Объем
307
Дневное изменение
-0.56%
Месячное изменение
0.57%
6-месячное изменение
-3.30%
Годовое изменение
1.83%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%