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PCQ: PIMCO California Municipal Income Fund
Курс PCQ за сегодня изменился на 0.57%. При этом минимальная цена на торгах достигала 8.78, а максимальная — 8.85.
Следите за динамикой PIMCO California Municipal Income Fund. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций PCQ сегодня?
PIMCO California Municipal Income Fund (PCQ) сегодня оценивается на уровне 8.84. Инструмент торгуется в пределах 8.78 - 8.85, вчерашнее закрытие составило 8.79, а торговый объем достиг 99. Всю динамику можно отследить на ценовом графике PCQ в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям PIMCO California Municipal Income Fund?
PIMCO California Municipal Income Fund в настоящее время оценивается в 8.84. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 7.15% и USD. Отслеживайте движения PCQ на графике в реальном времени.
Как купить акции PCQ?
Вы можете купить акции PIMCO California Municipal Income Fund (PCQ) по текущей цене 8.84. Ордера обычно размещаются около 8.84 или 9.14, тогда как 99 и 0.68% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения PCQ на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции PCQ?
Инвестирование в PIMCO California Municipal Income Fund предполагает учет годового диапазона 8.23 - 9.19 и текущей цены 8.84. Многие сравнивают 2.55% и -2.96% перед размещением ордеров на 8.84 или 9.14. Изучайте ежедневные изменения цены PCQ на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции PIMCO California Municipal Income Fund?
Самая высокая цена PIMCO California Municipal Income Fund (PCQ) за последний год составила 9.19. Акции заметно колебались в пределах 8.23 - 9.19, сравнение с 8.79 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику PIMCO California Municipal Income Fund на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции PIMCO California Municipal Income Fund?
Самая низкая цена PIMCO California Municipal Income Fund (PCQ) за год составила 8.23. Сравнение с текущими 8.84 и 8.23 - 9.19 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения PCQ во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций PCQ?
В прошлом PIMCO California Municipal Income Fund проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 8.79 и 7.15% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 8.79
- Open
- 8.78
- Bid
- 8.84
- Ask
- 9.14
- Low
- 8.78
- High
- 8.85
- Объем
- 99
- Дневное изменение
- 0.57%
- Месячное изменение
- 2.55%
- 6-месячное изменение
- -2.96%
- Годовое изменение
- 7.15%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%