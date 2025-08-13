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PCQ: PIMCO California Municipal Income Fund

8.84 USD 0.05 (0.57%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс PCQ за сегодня изменился на 0.57%. При этом минимальная цена на торгах достигала 8.78, а максимальная — 8.85.

Следите за динамикой PIMCO California Municipal Income Fund. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций PCQ сегодня?

PIMCO California Municipal Income Fund (PCQ) сегодня оценивается на уровне 8.84. Инструмент торгуется в пределах 8.78 - 8.85, вчерашнее закрытие составило 8.79, а торговый объем достиг 99. Всю динамику можно отследить на ценовом графике PCQ в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям PIMCO California Municipal Income Fund?

PIMCO California Municipal Income Fund в настоящее время оценивается в 8.84. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 7.15% и USD. Отслеживайте движения PCQ на графике в реальном времени.

Как купить акции PCQ?

Вы можете купить акции PIMCO California Municipal Income Fund (PCQ) по текущей цене 8.84. Ордера обычно размещаются около 8.84 или 9.14, тогда как 99 и 0.68% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения PCQ на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции PCQ?

Инвестирование в PIMCO California Municipal Income Fund предполагает учет годового диапазона 8.23 - 9.19 и текущей цены 8.84. Многие сравнивают 2.55% и -2.96% перед размещением ордеров на 8.84 или 9.14. Изучайте ежедневные изменения цены PCQ на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции PIMCO California Municipal Income Fund?

Самая высокая цена PIMCO California Municipal Income Fund (PCQ) за последний год составила 9.19. Акции заметно колебались в пределах 8.23 - 9.19, сравнение с 8.79 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику PIMCO California Municipal Income Fund на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции PIMCO California Municipal Income Fund?

Самая низкая цена PIMCO California Municipal Income Fund (PCQ) за год составила 8.23. Сравнение с текущими 8.84 и 8.23 - 9.19 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения PCQ во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций PCQ?

В прошлом PIMCO California Municipal Income Fund проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 8.79 и 7.15% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
8.78 8.85
Годовой диапазон
8.23 9.19
Предыдущее закрытие
8.79
Open
8.78
Bid
8.84
Ask
9.14
Low
8.78
High
8.85
Объем
99
Дневное изменение
0.57%
Месячное изменение
2.55%
6-месячное изменение
-2.96%
Годовое изменение
7.15%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%