- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
PCIG: Litman Gregory Funds Trust Polen Capital International Growth E
Курс PCIG за сегодня изменился на 0.22%. При этом минимальная цена на торгах достигала 9.11, а максимальная — 9.16.
Следите за динамикой Litman Gregory Funds Trust Polen Capital International Growth E. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций PCIG сегодня?
Litman Gregory Funds Trust Polen Capital International Growth E (PCIG) сегодня оценивается на уровне 9.12. Инструмент торгуется в пределах 9.11 - 9.16, вчерашнее закрытие составило 9.10, а торговый объем достиг 9. Всю динамику можно отследить на ценовом графике PCIG в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Litman Gregory Funds Trust Polen Capital International Growth E?
Litman Gregory Funds Trust Polen Capital International Growth E в настоящее время оценивается в 9.12. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 2.53% и USD. Отслеживайте движения PCIG на графике в реальном времени.
Как купить акции PCIG?
Вы можете купить акции Litman Gregory Funds Trust Polen Capital International Growth E (PCIG) по текущей цене 9.12. Ордера обычно размещаются около 9.12 или 9.42, тогда как 9 и -0.44% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения PCIG на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции PCIG?
Инвестирование в Litman Gregory Funds Trust Polen Capital International Growth E предполагает учет годового диапазона 7.71 - 9.16 и текущей цены 9.12. Многие сравнивают 3.99% и 5.25% перед размещением ордеров на 9.12 или 9.42. Изучайте ежедневные изменения цены PCIG на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Litman Gregory Funds Trust Polen Capital International Growth E?
Самая высокая цена Litman Gregory Funds Trust Polen Capital International Growth E (PCIG) за последний год составила 9.16. Акции заметно колебались в пределах 7.71 - 9.16, сравнение с 9.10 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Litman Gregory Funds Trust Polen Capital International Growth E на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Litman Gregory Funds Trust Polen Capital International Growth E?
Самая низкая цена Litman Gregory Funds Trust Polen Capital International Growth E (PCIG) за год составила 7.71. Сравнение с текущими 9.12 и 7.71 - 9.16 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения PCIG во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций PCIG?
В прошлом Litman Gregory Funds Trust Polen Capital International Growth E проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 9.10 и 2.53% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 9.10
- Open
- 9.16
- Bid
- 9.12
- Ask
- 9.42
- Low
- 9.11
- High
- 9.16
- Объем
- 9
- Дневное изменение
- 0.22%
- Месячное изменение
- 3.99%
- 6-месячное изменение
- 5.25%
- Годовое изменение
- 2.53%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%