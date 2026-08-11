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PCIG: Litman Gregory Funds Trust Polen Capital International Growth E

9.12 USD 0.02 (0.22%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс PCIG за сегодня изменился на 0.22%. При этом минимальная цена на торгах достигала 9.11, а максимальная — 9.16.

Следите за динамикой Litman Gregory Funds Trust Polen Capital International Growth E. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций PCIG сегодня?

Litman Gregory Funds Trust Polen Capital International Growth E (PCIG) сегодня оценивается на уровне 9.12. Инструмент торгуется в пределах 9.11 - 9.16, вчерашнее закрытие составило 9.10, а торговый объем достиг 9. Всю динамику можно отследить на ценовом графике PCIG в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Litman Gregory Funds Trust Polen Capital International Growth E?

Litman Gregory Funds Trust Polen Capital International Growth E в настоящее время оценивается в 9.12. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 2.53% и USD. Отслеживайте движения PCIG на графике в реальном времени.

Как купить акции PCIG?

Вы можете купить акции Litman Gregory Funds Trust Polen Capital International Growth E (PCIG) по текущей цене 9.12. Ордера обычно размещаются около 9.12 или 9.42, тогда как 9 и -0.44% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения PCIG на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции PCIG?

Инвестирование в Litman Gregory Funds Trust Polen Capital International Growth E предполагает учет годового диапазона 7.71 - 9.16 и текущей цены 9.12. Многие сравнивают 3.99% и 5.25% перед размещением ордеров на 9.12 или 9.42. Изучайте ежедневные изменения цены PCIG на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Litman Gregory Funds Trust Polen Capital International Growth E?

Самая высокая цена Litman Gregory Funds Trust Polen Capital International Growth E (PCIG) за последний год составила 9.16. Акции заметно колебались в пределах 7.71 - 9.16, сравнение с 9.10 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Litman Gregory Funds Trust Polen Capital International Growth E на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Litman Gregory Funds Trust Polen Capital International Growth E?

Самая низкая цена Litman Gregory Funds Trust Polen Capital International Growth E (PCIG) за год составила 7.71. Сравнение с текущими 9.12 и 7.71 - 9.16 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения PCIG во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций PCIG?

В прошлом Litman Gregory Funds Trust Polen Capital International Growth E проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 9.10 и 2.53% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
9.11 9.16
Годовой диапазон
7.71 9.16
Предыдущее закрытие
9.10
Open
9.16
Bid
9.12
Ask
9.42
Low
9.11
High
9.16
Объем
9
Дневное изменение
0.22%
Месячное изменение
3.99%
6-месячное изменение
5.25%
Годовое изменение
2.53%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%