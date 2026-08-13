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PCIG: Litman Gregory Funds Trust Polen Capital International Growth E

9.15 USD 0.03 (0.33%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日PCIG汇率已更改0.33%。当日，交易品种以低点9.15和高点9.15进行交易。

关注Litman Gregory Funds Trust Polen Capital International Growth E动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

PCIG股票今天的价格是多少？

Litman Gregory Funds Trust Polen Capital International Growth E股票今天的定价为9.15。它在9.15 - 9.15范围内交易，昨天的收盘价为9.12，交易量达到1。PCIG的实时价格图表显示了这些更新。

Litman Gregory Funds Trust Polen Capital International Growth E股票是否支付股息？

Litman Gregory Funds Trust Polen Capital International Growth E目前的价值为9.15。股息政策取决于公司，而投资者也会关注2.87%和USD。实时查看图表以跟踪PCIG走势。

如何购买PCIG股票？

您可以以9.15的当前价格购买Litman Gregory Funds Trust Polen Capital International Growth E股票。订单通常设置在9.15或9.45附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注PCIG的实时图表更新。

如何投资PCIG股票？

投资Litman Gregory Funds Trust Polen Capital International Growth E需要考虑年度范围7.71 - 9.16和当前价格9.15。许多人在以9.15或9.45下订单之前，会比较4.33%和。实时查看PCIG价格图表，了解每日变化。

Litman Gregory Funds Trust Polen Capital International Growth E股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Litman Gregory Funds Trust Polen Capital International Growth E的最高价格是9.16。在7.71 - 9.16内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Litman Gregory Funds Trust Polen Capital International Growth E的绩效。

Litman Gregory Funds Trust Polen Capital International Growth E股票的最低价格是多少？

Litman Gregory Funds Trust Polen Capital International Growth E（PCIG）的最低价格为7.71。将其与当前的9.15和7.71 - 9.16进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看PCIG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

PCIG股票是什么时候拆分的？

Litman Gregory Funds Trust Polen Capital International Growth E历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、9.12和2.87%中可见。

日范围
9.15 9.15
年范围
7.71 9.16
前一天收盘价
9.12
开盘价
9.15
卖价
9.15
买价
9.45
最低价
9.15
最高价
9.15
交易量
1
日变化
0.33%
月变化
4.33%
6个月变化
5.60%
年变化
2.87%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%