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PCHI: Polen High Income ETF

24.18 USD 0.05 (0.21%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс PCHI за сегодня изменился на -0.21%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.18, а максимальная — 24.24.

Следите за динамикой Polen High Income ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций PCHI сегодня?

Polen High Income ETF (PCHI) сегодня оценивается на уровне 24.18. Инструмент торгуется в пределах 24.18 - 24.24, вчерашнее закрытие составило 24.23, а торговый объем достиг 3. Всю динамику можно отследить на ценовом графике PCHI в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Polen High Income ETF?

Polen High Income ETF в настоящее время оценивается в 24.18. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -3.55% и USD. Отслеживайте движения PCHI на графике в реальном времени.

Как купить акции PCHI?

Вы можете купить акции Polen High Income ETF (PCHI) по текущей цене 24.18. Ордера обычно размещаются около 24.18 или 24.48, тогда как 3 и -0.25% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения PCHI на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции PCHI?

Инвестирование в Polen High Income ETF предполагает учет годового диапазона 22.91 - 25.23 и текущей цены 24.18. Многие сравнивают 0.33% и -2.46% перед размещением ордеров на 24.18 или 24.48. Изучайте ежедневные изменения цены PCHI на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Polen High Income ETF?

Самая высокая цена Polen High Income ETF (PCHI) за последний год составила 25.23. Акции заметно колебались в пределах 22.91 - 25.23, сравнение с 24.23 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Polen High Income ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Polen High Income ETF?

Самая низкая цена Polen High Income ETF (PCHI) за год составила 22.91. Сравнение с текущими 24.18 и 22.91 - 25.23 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения PCHI во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций PCHI?

В прошлом Polen High Income ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 24.23 и -3.55% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
24.18 24.24
Годовой диапазон
22.91 25.23
Предыдущее закрытие
24.23
Open
24.24
Bid
24.18
Ask
24.48
Low
24.18
High
24.24
Объем
3
Дневное изменение
-0.21%
Месячное изменение
0.33%
6-месячное изменение
-2.46%
Годовое изменение
-3.55%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%