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PCHI: Polen High Income ETF
Курс PCHI за сегодня изменился на -0.21%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.18, а максимальная — 24.24.
Следите за динамикой Polen High Income ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций PCHI сегодня?
Polen High Income ETF (PCHI) сегодня оценивается на уровне 24.18. Инструмент торгуется в пределах 24.18 - 24.24, вчерашнее закрытие составило 24.23, а торговый объем достиг 3. Всю динамику можно отследить на ценовом графике PCHI в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Polen High Income ETF?
Polen High Income ETF в настоящее время оценивается в 24.18. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -3.55% и USD. Отслеживайте движения PCHI на графике в реальном времени.
Как купить акции PCHI?
Вы можете купить акции Polen High Income ETF (PCHI) по текущей цене 24.18. Ордера обычно размещаются около 24.18 или 24.48, тогда как 3 и -0.25% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения PCHI на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции PCHI?
Инвестирование в Polen High Income ETF предполагает учет годового диапазона 22.91 - 25.23 и текущей цены 24.18. Многие сравнивают 0.33% и -2.46% перед размещением ордеров на 24.18 или 24.48. Изучайте ежедневные изменения цены PCHI на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Polen High Income ETF?
Самая высокая цена Polen High Income ETF (PCHI) за последний год составила 25.23. Акции заметно колебались в пределах 22.91 - 25.23, сравнение с 24.23 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Polen High Income ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Polen High Income ETF?
Самая низкая цена Polen High Income ETF (PCHI) за год составила 22.91. Сравнение с текущими 24.18 и 22.91 - 25.23 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения PCHI во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций PCHI?
В прошлом Polen High Income ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 24.23 и -3.55% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 24.23
- Open
- 24.24
- Bid
- 24.18
- Ask
- 24.48
- Low
- 24.18
- High
- 24.24
- Объем
- 3
- Дневное изменение
- -0.21%
- Месячное изменение
- 0.33%
- 6-месячное изменение
- -2.46%
- Годовое изменение
- -3.55%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%