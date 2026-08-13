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PCHI: Polen High Income ETF

24.17 USD 0.01 (0.04%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日PCHI汇率已更改-0.04%。当日，交易品种以低点24.11和高点24.27进行交易。

关注Polen High Income ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

PCHI股票今天的价格是多少？

Polen High Income ETF股票今天的定价为24.17。它在24.11 - 24.27范围内交易，昨天的收盘价为24.18，交易量达到7。PCHI的实时价格图表显示了这些更新。

Polen High Income ETF股票是否支付股息？

Polen High Income ETF目前的价值为24.17。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-3.59%和USD。实时查看图表以跟踪PCHI走势。

如何购买PCHI股票？

您可以以24.17的当前价格购买Polen High Income ETF股票。订单通常设置在24.17或24.47附近，而7和-0.41%显示市场活动。立即关注PCHI的实时图表更新。

如何投资PCHI股票？

投资Polen High Income ETF需要考虑年度范围22.91 - 25.23和当前价格24.17。许多人在以24.17或24.47下订单之前，会比较0.29%和。实时查看PCHI价格图表，了解每日变化。

Polen High Income ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Polen High Income ETF的最高价格是25.23。在22.91 - 25.23内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Polen High Income ETF的绩效。

Polen High Income ETF股票的最低价格是多少？

Polen High Income ETF（PCHI）的最低价格为22.91。将其与当前的24.17和22.91 - 25.23进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看PCHI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

PCHI股票是什么时候拆分的？

Polen High Income ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、24.18和-3.59%中可见。

日范围
24.11 24.27
年范围
22.91 25.23
前一天收盘价
24.18
开盘价
24.27
卖价
24.17
买价
24.47
最低价
24.11
最高价
24.27
交易量
7
日变化
-0.04%
月变化
0.29%
6个月变化
-2.50%
年变化
-3.59%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%