КотировкиРазделы
Валюты / PBUS
Назад в Рынок акций США

PBUS: Invesco MSCI USA ETF

77.56 USD 0.01 (0.01%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс PBUS за сегодня изменился на -0.01%. При этом минимальная цена на торгах достигала 77.46, а максимальная — 77.76.

Следите за динамикой Invesco MSCI USA ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости PBUS

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций PBUS сегодня?

Invesco MSCI USA ETF (PBUS) сегодня оценивается на уровне 77.56. Инструмент торгуется в пределах 77.46 - 77.76, вчерашнее закрытие составило 77.57, а торговый объем достиг 507. Всю динамику можно отследить на ценовом графике PBUS в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Invesco MSCI USA ETF?

Invesco MSCI USA ETF в настоящее время оценивается в 77.56. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 21.07% и USD. Отслеживайте движения PBUS на графике в реальном времени.

Как купить акции PBUS?

Вы можете купить акции Invesco MSCI USA ETF (PBUS) по текущей цене 77.56. Ордера обычно размещаются около 77.56 или 77.86, тогда как 507 и -0.03% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения PBUS на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции PBUS?

Инвестирование в Invesco MSCI USA ETF предполагает учет годового диапазона 63.03 - 77.83 и текущей цены 77.56. Многие сравнивают 2.96% и 13.57% перед размещением ордеров на 77.56 или 77.86. Изучайте ежедневные изменения цены PBUS на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Invesco MSCI USA ETF?

Самая высокая цена Invesco MSCI USA ETF (PBUS) за последний год составила 77.83. Акции заметно колебались в пределах 63.03 - 77.83, сравнение с 77.57 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Invesco MSCI USA ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Invesco MSCI USA ETF?

Самая низкая цена Invesco MSCI USA ETF (PBUS) за год составила 63.03. Сравнение с текущими 77.56 и 63.03 - 77.83 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения PBUS во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций PBUS?

В прошлом Invesco MSCI USA ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 77.57 и 21.07% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
77.46 77.76
Годовой диапазон
63.03 77.83
Предыдущее закрытие
77.57
Open
77.58
Bid
77.56
Ask
77.86
Low
77.46
High
77.76
Объем
507
Дневное изменение
-0.01%
Месячное изменение
2.96%
6-месячное изменение
13.57%
Годовое изменение
21.07%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%