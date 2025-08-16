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PBUS: Invesco MSCI USA ETF
Курс PBUS за сегодня изменился на -0.01%. При этом минимальная цена на торгах достигала 77.46, а максимальная — 77.76.
Следите за динамикой Invesco MSCI USA ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций PBUS сегодня?
Invesco MSCI USA ETF (PBUS) сегодня оценивается на уровне 77.56. Инструмент торгуется в пределах 77.46 - 77.76, вчерашнее закрытие составило 77.57, а торговый объем достиг 507. Всю динамику можно отследить на ценовом графике PBUS в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Invesco MSCI USA ETF?
Invesco MSCI USA ETF в настоящее время оценивается в 77.56. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 21.07% и USD. Отслеживайте движения PBUS на графике в реальном времени.
Как купить акции PBUS?
Вы можете купить акции Invesco MSCI USA ETF (PBUS) по текущей цене 77.56. Ордера обычно размещаются около 77.56 или 77.86, тогда как 507 и -0.03% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения PBUS на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции PBUS?
Инвестирование в Invesco MSCI USA ETF предполагает учет годового диапазона 63.03 - 77.83 и текущей цены 77.56. Многие сравнивают 2.96% и 13.57% перед размещением ордеров на 77.56 или 77.86. Изучайте ежедневные изменения цены PBUS на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Invesco MSCI USA ETF?
Самая высокая цена Invesco MSCI USA ETF (PBUS) за последний год составила 77.83. Акции заметно колебались в пределах 63.03 - 77.83, сравнение с 77.57 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Invesco MSCI USA ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Invesco MSCI USA ETF?
Самая низкая цена Invesco MSCI USA ETF (PBUS) за год составила 63.03. Сравнение с текущими 77.56 и 63.03 - 77.83 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения PBUS во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций PBUS?
В прошлом Invesco MSCI USA ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 77.57 и 21.07% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 77.57
- Open
- 77.58
- Bid
- 77.56
- Ask
- 77.86
- Low
- 77.46
- High
- 77.76
- Объем
- 507
- Дневное изменение
- -0.01%
- Месячное изменение
- 2.96%
- 6-месячное изменение
- 13.57%
- Годовое изменение
- 21.07%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%