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PBUS: Invesco MSCI USA ETF

77.30 USD 0.26 (0.34%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日PBUS汇率已更改-0.34%。当日，交易品种以低点77.22和高点77.64进行交易。

关注Invesco MSCI USA ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

PBUS新闻

常见问题解答

PBUS股票今天的价格是多少？

Invesco MSCI USA ETF股票今天的定价为77.30。它在77.22 - 77.64范围内交易，昨天的收盘价为77.56，交易量达到104。PBUS的实时价格图表显示了这些更新。

Invesco MSCI USA ETF股票是否支付股息？

Invesco MSCI USA ETF目前的价值为77.30。股息政策取决于公司，而投资者也会关注20.67%和USD。实时查看图表以跟踪PBUS走势。

如何购买PBUS股票？

您可以以77.30的当前价格购买Invesco MSCI USA ETF股票。订单通常设置在77.30或77.60附近，而104和-0.44%显示市场活动。立即关注PBUS的实时图表更新。

如何投资PBUS股票？

投资Invesco MSCI USA ETF需要考虑年度范围63.03 - 77.83和当前价格77.30。许多人在以77.30或77.60下订单之前，会比较2.62%和。实时查看PBUS价格图表，了解每日变化。

Invesco MSCI USA ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Invesco MSCI USA ETF的最高价格是77.83。在63.03 - 77.83内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Invesco MSCI USA ETF的绩效。

Invesco MSCI USA ETF股票的最低价格是多少？

Invesco MSCI USA ETF（PBUS）的最低价格为63.03。将其与当前的77.30和63.03 - 77.83进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看PBUS在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

PBUS股票是什么时候拆分的？

Invesco MSCI USA ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、77.56和20.67%中可见。

日范围
77.22 77.64
年范围
63.03 77.83
前一天收盘价
77.56
开盘价
77.64
卖价
77.30
买价
77.60
最低价
77.22
最高价
77.64
交易量
104
日变化
-0.34%
月变化
2.62%
6个月变化
13.19%
年变化
20.67%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%