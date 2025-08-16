PBUS: Invesco MSCI USA ETF
今日PBUS汇率已更改-0.34%。当日，交易品种以低点77.22和高点77.64进行交易。
关注Invesco MSCI USA ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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常见问题解答
PBUS股票今天的价格是多少？
Invesco MSCI USA ETF股票今天的定价为77.30。它在77.22 - 77.64范围内交易，昨天的收盘价为77.56，交易量达到104。PBUS的实时价格图表显示了这些更新。
Invesco MSCI USA ETF股票是否支付股息？
Invesco MSCI USA ETF目前的价值为77.30。股息政策取决于公司，而投资者也会关注20.67%和USD。实时查看图表以跟踪PBUS走势。
如何购买PBUS股票？
您可以以77.30的当前价格购买Invesco MSCI USA ETF股票。订单通常设置在77.30或77.60附近，而104和-0.44%显示市场活动。立即关注PBUS的实时图表更新。
如何投资PBUS股票？
投资Invesco MSCI USA ETF需要考虑年度范围63.03 - 77.83和当前价格77.30。许多人在以77.30或77.60下订单之前，会比较2.62%和。实时查看PBUS价格图表，了解每日变化。
Invesco MSCI USA ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Invesco MSCI USA ETF的最高价格是77.83。在63.03 - 77.83内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Invesco MSCI USA ETF的绩效。
Invesco MSCI USA ETF股票的最低价格是多少？
Invesco MSCI USA ETF（PBUS）的最低价格为63.03。将其与当前的77.30和63.03 - 77.83进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看PBUS在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
PBUS股票是什么时候拆分的？
Invesco MSCI USA ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、77.56和20.67%中可见。
- 前一天收盘价
- 77.56
- 开盘价
- 77.64
- 卖价
- 77.30
- 买价
- 77.60
- 最低价
- 77.22
- 最高价
- 77.64
- 交易量
- 104
- 日变化
- -0.34%
- 月变化
- 2.62%
- 6个月变化
- 13.19%
- 年变化
- 20.67%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%