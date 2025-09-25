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PBTP: Invesco 0-5 Yr US TIPS ETF
Курс PBTP за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.69, а максимальная — 25.69.
Следите за динамикой Invesco 0-5 Yr US TIPS ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций PBTP сегодня?
Invesco 0-5 Yr US TIPS ETF (PBTP) сегодня оценивается на уровне 25.69. Инструмент торгуется в пределах 25.69 - 25.69, вчерашнее закрытие составило 25.69, а торговый объем достиг 18. Всю динамику можно отследить на ценовом графике PBTP в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Invesco 0-5 Yr US TIPS ETF?
Invesco 0-5 Yr US TIPS ETF в настоящее время оценивается в 25.69. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -2.54% и USD. Отслеживайте движения PBTP на графике в реальном времени.
Как купить акции PBTP?
Вы можете купить акции Invesco 0-5 Yr US TIPS ETF (PBTP) по текущей цене 25.69. Ордера обычно размещаются около 25.69 или 25.99, тогда как 18 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения PBTP на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции PBTP?
Инвестирование в Invesco 0-5 Yr US TIPS ETF предполагает учет годового диапазона 25.55 - 26.44 и текущей цены 25.69. Многие сравнивают 0.08% и -1.80% перед размещением ордеров на 25.69 или 25.99. Изучайте ежедневные изменения цены PBTP на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Invesco 0-5 Yr US TIPS ETF?
Самая высокая цена Invesco 0-5 Yr US TIPS ETF (PBTP) за последний год составила 26.44. Акции заметно колебались в пределах 25.55 - 26.44, сравнение с 25.69 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Invesco 0-5 Yr US TIPS ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Invesco 0-5 Yr US TIPS ETF?
Самая низкая цена Invesco 0-5 Yr US TIPS ETF (PBTP) за год составила 25.55. Сравнение с текущими 25.69 и 25.55 - 26.44 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения PBTP во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций PBTP?
В прошлом Invesco 0-5 Yr US TIPS ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 25.69 и -2.54% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 25.69
- Open
- 25.69
- Bid
- 25.69
- Ask
- 25.99
- Low
- 25.69
- High
- 25.69
- Объем
- 18
- Дневное изменение
- 0.00%
- Месячное изменение
- 0.08%
- 6-месячное изменение
- -1.80%
- Годовое изменение
- -2.54%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%