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PBTP: Invesco 0-5 Yr US TIPS ETF

25.69 USD 0.00 (0.00%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс PBTP за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.69, а максимальная — 25.69.

Следите за динамикой Invesco 0-5 Yr US TIPS ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций PBTP сегодня?

Invesco 0-5 Yr US TIPS ETF (PBTP) сегодня оценивается на уровне 25.69. Инструмент торгуется в пределах 25.69 - 25.69, вчерашнее закрытие составило 25.69, а торговый объем достиг 18. Всю динамику можно отследить на ценовом графике PBTP в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Invesco 0-5 Yr US TIPS ETF?

Invesco 0-5 Yr US TIPS ETF в настоящее время оценивается в 25.69. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -2.54% и USD. Отслеживайте движения PBTP на графике в реальном времени.

Как купить акции PBTP?

Вы можете купить акции Invesco 0-5 Yr US TIPS ETF (PBTP) по текущей цене 25.69. Ордера обычно размещаются около 25.69 или 25.99, тогда как 18 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения PBTP на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции PBTP?

Инвестирование в Invesco 0-5 Yr US TIPS ETF предполагает учет годового диапазона 25.55 - 26.44 и текущей цены 25.69. Многие сравнивают 0.08% и -1.80% перед размещением ордеров на 25.69 или 25.99. Изучайте ежедневные изменения цены PBTP на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Invesco 0-5 Yr US TIPS ETF?

Самая высокая цена Invesco 0-5 Yr US TIPS ETF (PBTP) за последний год составила 26.44. Акции заметно колебались в пределах 25.55 - 26.44, сравнение с 25.69 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Invesco 0-5 Yr US TIPS ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Invesco 0-5 Yr US TIPS ETF?

Самая низкая цена Invesco 0-5 Yr US TIPS ETF (PBTP) за год составила 25.55. Сравнение с текущими 25.69 и 25.55 - 26.44 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения PBTP во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций PBTP?

В прошлом Invesco 0-5 Yr US TIPS ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 25.69 и -2.54% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
25.69 25.69
Годовой диапазон
25.55 26.44
Предыдущее закрытие
25.69
Open
25.69
Bid
25.69
Ask
25.99
Low
25.69
High
25.69
Объем
18
Дневное изменение
0.00%
Месячное изменение
0.08%
6-месячное изменение
-1.80%
Годовое изменение
-2.54%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%