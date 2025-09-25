PBTP: Invesco 0-5 Yr US TIPS ETF
今日PBTP汇率已更改-0.04%。当日，交易品种以低点25.67和高点25.70进行交易。
关注Invesco 0-5 Yr US TIPS ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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常见问题解答
PBTP股票今天的价格是多少？
Invesco 0-5 Yr US TIPS ETF股票今天的定价为25.68。它在25.67 - 25.70范围内交易，昨天的收盘价为25.69，交易量达到18。PBTP的实时价格图表显示了这些更新。
Invesco 0-5 Yr US TIPS ETF股票是否支付股息？
Invesco 0-5 Yr US TIPS ETF目前的价值为25.68。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-2.58%和USD。实时查看图表以跟踪PBTP走势。
如何购买PBTP股票？
您可以以25.68的当前价格购买Invesco 0-5 Yr US TIPS ETF股票。订单通常设置在25.68或25.98附近，而18和-0.04%显示市场活动。立即关注PBTP的实时图表更新。
如何投资PBTP股票？
投资Invesco 0-5 Yr US TIPS ETF需要考虑年度范围25.55 - 26.44和当前价格25.68。许多人在以25.68或25.98下订单之前，会比较0.04%和。实时查看PBTP价格图表，了解每日变化。
Invesco 0-5 Yr US TIPS ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Invesco 0-5 Yr US TIPS ETF的最高价格是26.44。在25.55 - 26.44内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Invesco 0-5 Yr US TIPS ETF的绩效。
Invesco 0-5 Yr US TIPS ETF股票的最低价格是多少？
Invesco 0-5 Yr US TIPS ETF（PBTP）的最低价格为25.55。将其与当前的25.68和25.55 - 26.44进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看PBTP在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
PBTP股票是什么时候拆分的？
Invesco 0-5 Yr US TIPS ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、25.69和-2.58%中可见。
- 前一天收盘价
- 25.69
- 开盘价
- 25.69
- 卖价
- 25.68
- 买价
- 25.98
- 最低价
- 25.67
- 最高价
- 25.70
- 交易量
- 18
- 日变化
- -0.04%
- 月变化
- 0.04%
- 6个月变化
- -1.83%
- 年变化
- -2.58%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%