Валюты / PBHC
PBHC: Pathfinder Bancorp Inc
14.98 USD 0.03 (0.20%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс PBHC за сегодня изменился на 0.20%. При этом минимальная цена на торгах достигала 14.98, а максимальная — 15.13.
Следите за динамикой Pathfinder Bancorp Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
14.98 15.13
Годовой диапазон
14.11 19.86
- Предыдущее закрытие
- 14.95
- Open
- 15.13
- Bid
- 14.98
- Ask
- 15.28
- Low
- 14.98
- High
- 15.13
- Объем
- 7
- Дневное изменение
- 0.20%
- Месячное изменение
- 0.20%
- 6-месячное изменение
- -8.49%
- Годовое изменение
- -6.38%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.