PBHC: Pathfinder Bancorp Inc
15.10 USD 0.00 (0.00%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio PBHC ha avuto una variazione del 0.00% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 15.10 e ad un massimo di 15.87.
Segui le dinamiche di Pathfinder Bancorp Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
15.10 15.87
Intervallo Annuale
14.11 19.86
- Chiusura Precedente
- 15.10
- Apertura
- 15.87
- Bid
- 15.10
- Ask
- 15.40
- Minimo
- 15.10
- Massimo
- 15.87
- Volume
- 19
- Variazione giornaliera
- 0.00%
- Variazione Mensile
- 1.00%
- Variazione Semestrale
- -7.76%
- Variazione Annuale
- -5.63%
21 settembre, domenica