Währungen / PBHC
PBHC: Pathfinder Bancorp Inc
15.10 USD 0.24 (1.56%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von PBHC hat sich für heute um -1.56% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 14.74 bis zu einem Hoch von 15.63 gehandelt.
Verfolgen Sie die Pathfinder Bancorp Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
14.74 15.63
Jahresspanne
14.11 19.86
- Vorheriger Schlusskurs
- 15.34
- Eröffnung
- 15.63
- Bid
- 15.10
- Ask
- 15.40
- Tief
- 14.74
- Hoch
- 15.63
- Volumen
- 43
- Tagesänderung
- -1.56%
- Monatsänderung
- 1.00%
- 6-Monatsänderung
- -7.76%
- Jahresänderung
- -5.63%
