KurseKategorien
Währungen / PBHC
Zurück zum Aktien

PBHC: Pathfinder Bancorp Inc

15.10 USD 0.24 (1.56%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von PBHC hat sich für heute um -1.56% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 14.74 bis zu einem Hoch von 15.63 gehandelt.

Verfolgen Sie die Pathfinder Bancorp Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

PBHC News

Tagesspanne
14.74 15.63
Jahresspanne
14.11 19.86
Vorheriger Schlusskurs
15.34
Eröffnung
15.63
Bid
15.10
Ask
15.40
Tief
14.74
Hoch
15.63
Volumen
43
Tagesänderung
-1.56%
Monatsänderung
1.00%
6-Monatsänderung
-7.76%
Jahresänderung
-5.63%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K