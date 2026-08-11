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PBFR: PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF

31.11 USD 0.00 (0.00%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс PBFR за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 31.10, а максимальная — 31.13.

Следите за динамикой PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций PBFR сегодня?

PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR) сегодня оценивается на уровне 31.11. Инструмент торгуется в пределах 31.10 - 31.13, вчерашнее закрытие составило 31.11, а торговый объем достиг 80. Всю динамику можно отследить на ценовом графике PBFR в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF?

PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF в настоящее время оценивается в 31.11. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 6.14% и USD. Отслеживайте движения PBFR на графике в реальном времени.

Как купить акции PBFR?

Вы можете купить акции PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR) по текущей цене 31.11. Ордера обычно размещаются около 31.11 или 31.41, тогда как 80 и -0.03% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения PBFR на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции PBFR?

Инвестирование в PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF предполагает учет годового диапазона 28.59 - 33.45 и текущей цены 31.11. Многие сравнивают 0.61% и 5.92% перед размещением ордеров на 31.11 или 31.41. Изучайте ежедневные изменения цены PBFR на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF?

Самая высокая цена PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR) за последний год составила 33.45. Акции заметно колебались в пределах 28.59 - 33.45, сравнение с 31.11 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF?

Самая низкая цена PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR) за год составила 28.59. Сравнение с текущими 31.11 и 28.59 - 33.45 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения PBFR во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций PBFR?

В прошлом PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 31.11 и 6.14% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
31.10 31.13
Годовой диапазон
28.59 33.45
Предыдущее закрытие
31.11
Open
31.12
Bid
31.11
Ask
31.41
Low
31.10
High
31.13
Объем
80
Дневное изменение
0.00%
Месячное изменение
0.61%
6-месячное изменение
5.92%
Годовое изменение
6.14%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%