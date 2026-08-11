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PBFR: PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF
Курс PBFR за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 31.10, а максимальная — 31.13.
Следите за динамикой PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций PBFR сегодня?
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR) сегодня оценивается на уровне 31.11. Инструмент торгуется в пределах 31.10 - 31.13, вчерашнее закрытие составило 31.11, а торговый объем достиг 80. Всю динамику можно отследить на ценовом графике PBFR в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF?
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF в настоящее время оценивается в 31.11. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 6.14% и USD. Отслеживайте движения PBFR на графике в реальном времени.
Как купить акции PBFR?
Вы можете купить акции PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR) по текущей цене 31.11. Ордера обычно размещаются около 31.11 или 31.41, тогда как 80 и -0.03% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения PBFR на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции PBFR?
Инвестирование в PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF предполагает учет годового диапазона 28.59 - 33.45 и текущей цены 31.11. Многие сравнивают 0.61% и 5.92% перед размещением ордеров на 31.11 или 31.41. Изучайте ежедневные изменения цены PBFR на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF?
Самая высокая цена PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR) за последний год составила 33.45. Акции заметно колебались в пределах 28.59 - 33.45, сравнение с 31.11 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF?
Самая низкая цена PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR) за год составила 28.59. Сравнение с текущими 31.11 и 28.59 - 33.45 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения PBFR во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций PBFR?
В прошлом PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 31.11 и 6.14% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 31.11
- Open
- 31.12
- Bid
- 31.11
- Ask
- 31.41
- Low
- 31.10
- High
- 31.13
- Объем
- 80
- Дневное изменение
- 0.00%
- Месячное изменение
- 0.61%
- 6-месячное изменение
- 5.92%
- Годовое изменение
- 6.14%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%