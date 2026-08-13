PBFR股票今天的价格是多少？ PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF股票今天的定价为31.10。它在31.07 - 31.12范围内交易，昨天的收盘价为31.11，交易量达到77。PBFR的实时价格图表显示了这些更新。

PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF股票是否支付股息？ PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF目前的价值为31.10。股息政策取决于公司，而投资者也会关注6.11%和USD。实时查看图表以跟踪PBFR走势。

如何购买PBFR股票？ 您可以以31.10的当前价格购买PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF股票。订单通常设置在31.10或31.40附近，而77和0.00%显示市场活动。立即关注PBFR的实时图表更新。

如何投资PBFR股票？ 投资PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF需要考虑年度范围28.59 - 33.45和当前价格31.10。许多人在以31.10或31.40下订单之前，会比较0.58%和。实时查看PBFR价格图表，了解每日变化。

PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF的最高价格是33.45。在28.59 - 33.45内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF的绩效。

PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF股票的最低价格是多少？ PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF（PBFR）的最低价格为28.59。将其与当前的31.10和28.59 - 33.45进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看PBFR在图表上的实时走势以获取更多详细信息。