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PBFR: PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF

31.10 USD 0.01 (0.03%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日PBFR汇率已更改-0.03%。当日，交易品种以低点31.07和高点31.12进行交易。

关注PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

PBFR股票今天的价格是多少？

PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF股票今天的定价为31.10。它在31.07 - 31.12范围内交易，昨天的收盘价为31.11，交易量达到77。PBFR的实时价格图表显示了这些更新。

PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF股票是否支付股息？

PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF目前的价值为31.10。股息政策取决于公司，而投资者也会关注6.11%和USD。实时查看图表以跟踪PBFR走势。

如何购买PBFR股票？

您可以以31.10的当前价格购买PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF股票。订单通常设置在31.10或31.40附近，而77和0.00%显示市场活动。立即关注PBFR的实时图表更新。

如何投资PBFR股票？

投资PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF需要考虑年度范围28.59 - 33.45和当前价格31.10。许多人在以31.10或31.40下订单之前，会比较0.58%和。实时查看PBFR价格图表，了解每日变化。

PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF的最高价格是33.45。在28.59 - 33.45内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF的绩效。

PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF股票的最低价格是多少？

PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF（PBFR）的最低价格为28.59。将其与当前的31.10和28.59 - 33.45进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看PBFR在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

PBFR股票是什么时候拆分的？

PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、31.11和6.11%中可见。

日范围
31.07 31.12
年范围
28.59 33.45
前一天收盘价
31.11
开盘价
31.10
卖价
31.10
买价
31.40
最低价
31.07
最高价
31.12
交易量
77
日变化
-0.03%
月变化
0.58%
6个月变化
5.89%
年变化
6.11%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%